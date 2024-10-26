Толчок к "полномасштабной войне"? Израиль атаковал ракетами 20 военных объектов в Иране

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Опубликовано: 26.10.2024 12:38 , Обновлено: 26.10.2024

Израиль в ночь с 25 на 26 октября нанес ракетные удары по 20 объектам со снарядами и не только в Тегеране, а также провинциях Хузестан и Илам. Об этом сообщила телекомпания Al Jazzera.

По ее информации, иранские военные подтвердили, что удары были нанесены по военным базам, сообщив при этом, что атаки привели лишь к «ограниченному ущербу». Израиль в свою очередь предостерег Иран от ответных действий, заявив, что страна будет «обязана ответить» снова. Также, как передала Al Jazzera, у Израиля есть “дополнительные цели” в Иране, по которым возможны удары в случае ответа Ирана.

Иран после атаки приостанавливал полеты из страны по всем маршрутам, но затем возобновил.

“Атака рискует подтолкнуть заклятых врагов к полномасштабной войне в период растущего насилия на Ближнем Востоке , где поддерживаемые Ираном воинствующие группировки, включая ХАМАС в секторе Газа и “Хезболлу” в Ливане, уже находятся в состоянии войны с Израилем”, - написало агентство Associated Press (AP).

Фото: Reuters

Как передало AP, в Израиле заявили, что целью атак были “объекты по производству ракет”, где якобы изготавливали ракеты, которые Иран выпустил по Израилю в течение последнего года, а также системы ракет класса «земля-воздух» и объекты “дополнительных иранских воздушных возможностей”.

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По информации британского телеканала Sky News, израильские военные заявили, что нанесли «точные удары» в ответ на обстрел Тегерана баллистическими ракетами 1 октября. Как отметил Sky News, это первый случай, когда ЦАХАЛ открыто атаковал Иран, который не подвергался постоянному обстрелу со стороны иностранного врага со времен войны с Ираком в 1980-х годах.

Представитель Совета национальной безопасности США заявил, что Вашингтон знал об ударах Израиля, но не принимал в них участия, назвав операцию «упражнением по самообороне». В Пентагоне, написала Al Jazzera, подтвердили свою «непоколебимую приверженность» «безопасности Израиля и его праву на самооборону».

Фото: Reuters

Ранее Telegraf.news писал, что утром 20 октября в пресс-службе ЦАХАЛ сообщили об атаке 175 объектов ХАМАС и “Хезболлы”, расположенных в секторе Газа и Ливане. Кроме того, по данным палестинской группировки, в результате авиаударов на город Бейт-Лахия погибло не менее 73 человек. В Израиле заявили, что эти цифры “преувеличены”.

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