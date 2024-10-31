Израиль уничтожил все С-300, поставленные в Иран Россией - Fox News

Опубликовано: 31.10.2024 16:13 , Обновлено: 31.10.2024

Израиль за этот год уничтожил все четыре зенитных ракетных комплекса С-300, которые поставила Ирану Россия к началу 2024 года. Такие данные привел телеканал Fox News, ссылаясь на неназванного высокопоставленного израильского чиновника.

По данным Fox News, во время авианалёта 26 октября израильские военные уничтожили сразу три иранские системы противоракетной обороны С-300 российского производства. Ещё одна батарея, по данным анонимного источника, была выведена из строя в апреле этого года.

О том, что уничтоженные батареи С-300 были единственными подобными системами ПВО, которыми располагала Исламская Республика, сообщило и другое американское издание - The Wall Street Journal. Оно сослалось на слова старшего советника президента США Джо Байдена по Ближнему Востоку Амоса Хохштейна. Во время внутреннего телефонного разговора тот заявил, что после атаки Израиля в минувшие выходные Иран остался “по сути голый” и теперь “уязвим для потенциальных будущих воздушных атак”.

Израильское издание The Times of Israel, в свою очередь, сообщило, что во время субботней атаки Израиль также вывел из строя другие системы ПВО, которые защищали ключевые энергетические объекты Ирана, а также нанес удары по заводам по производству беспилотников и ключевым объектам по производству ракет большой дальности. По данным некоторых аналитиков, на восстановление уничтоженной системы ПВО Ирану потребуется не менее года.

Ранее Telegraf.news рассказал, что Израиль в ночь с 25 на 26 октября нанес ракетные удары по 20 объектам со снарядами и не только в Тегеране, а также провинциях Хузестан и Илам. Впоследствии оказалось, что объекты, по которым ударили израильские военные, использовались для производства твердого топлива для баллистических ракет большой дальности.

Стало известно, куда целился Израиль, нанеся удары по Ирану

Главнокомандующий Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана Хоссейн Салами предупредил, что Израилю придётся столкнуться с “горькими и невообразимых последствиями” этой атаки, а начальник генштаба Армии обороны Израиля Герци Халеви заявил, что Израиль “проявил сдержанность” в своей атаке на Иран, использовав лишь “часть своих возможностей”.

Иран предупредил Израиль о «горьких последствиях» ударов по военным объектам