Иран предупредил Израиль о «горьких последствиях» ударов по военным объектам

Опубликовано: 28.10.2024 11:56 , Обновлено: 28.10.2024

Главнокомандующий Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана Хоссейн Салами предупредил, что Израилю придётся столкнуться с "горькими и невообразимых последствиями" недавней атаки на иранские военные объекты.

По словам Салами, которого процитировало информационное агентство Tasnim, Израилю “не удалось достичь своих зловещих целей” в ходе воздушных атак в минувшую субботу. Военачальник подтвердил гибель четырёх иранских военнослужащих, но оценил атаку в целом как “просчет и беспомощность” израильской армии.

В свою очередь начальник генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Герци Халеви заявил в воскресенье, 27 октября, что Израиль “проявил сдержанность” в своей атаке на Иран, использовав лишь “часть своих возможностей”. По его словам, страна готовится к возможному ответу Тегерана.

“Мы нанесли удар по стратегическим системам в Иране… и посмотрим, как будут развиваться события дальше. Мы готовы ко всем сценариям на всех фронтах. У нас есть возможность сделать гораздо больше”, — процитировало начальника генштаба ЦАХАЛа израильское издание The Times of Israel.

Стало известно, куда целился Израиль, нанеся удары по Ирану

Ранее Telegraf.news рассказал, что Израиль в ночь с 25 на 26 октября нанес ракетные удары по 20 объектам со снарядами и не только в Тегеране, а также провинциях Хузестан и Илам. Впоследствии оказалось, что объекты, по которым уарили израильские военные, использовались для производства твердого топлива для баллистических ракет большой дальности.

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В ЦАХАЛ заявили, что операция стала ответом на “месяцы непрерывных атак иранского режима на Израиль”. В свою очередь верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в воскресном выступлении заявил, что ещё взвешивает возможные варианты ответа на израильскую атаку и что он будет “определён высокопоставленными должностными лицами таким образом, чтобы наилучшим образом отвечать интересам народа и учитывать интересы государства”.