Не Россия и не Китай. Харрис рассказала, какую страну считает главным противником Америки

Опубликовано: 17.10.2024 14:41 , Обновлено: 17.10.2024

Кандидат на пост главы Белого дома от Демократической партии Камала Харрис дала интервью американскому телеканалу Fox News, где ответила на вопросы о нелегальной миграции, Ближнем Востоке, ныне действующем президенте США Джо Байдене и своём прямом конкуренте от республиканцев Дональде Трампе. Кроме того, политик назвала страну, которую считает главным противником Америки на сегодняшний день.

Во время интервью, которое длилось почти 30 минут, Харрис рассказала, что главным противником Соединённых Штатов считает Иран. Однако ведущий выразил сомнение, что администрация Байдена-Харрис «действует так, будто Иран — угроза номер один».

В ответ на это вице-президент подчеркнула, что работала с главами военных, чтобы сделать то, что Америка “должна делать всегда”: позволить Израилю иметь ресурсы для защиты от атак, «в том числе со стороны Ирана и его террористических доверенных лиц в регионе”. При этом Харрис добавила, что “её приверженность этому непоколебима».

К слову, в начале октября миллиардер Дональд Трамп, претендующий снова стать президентом США, призвал Израиль на предвыборном мероприятии в Северной Каролине ударить по ядерным объектам Ирана.

Таким образом он дал собственный ответ на вопрос, заданный Джо Байдену о возможности нанесения Израилем удара по объектам ядерной программы Ирана. Действующий глава Белого дома тогда заявил, что поддерживает желание Израиля отомстить Ирану, но только не путём ракетных ударов по предприятиям, связанным с атомной энергетикой.

Трамп призвал Израиль ударить по ядерным объектам Ирана

А в августе этого года правительство США обвинило Иран в атаке хакеров на предвыборные штабы кандидатов на пост президента — республиканца Дональда Трампа и демократов Джо Байдена и Камалы Харрис. Согласно заявлению ФБР и других спецслужб, целью атаки было “усилить политические разногласия” в обществе в преддверии выборов. Однако иранские власти свою причастность к этому отрицали.

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