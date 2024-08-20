США обвинили Иран в попытке "усилить разногласия" перед выборами. Каким образом?

Опубликовано: 20.08.2024 08:49 , Обновлено: 20.08.2024

Правительство США обвинило Иран в атаке хакеров на предвыборные штабы кандидатов на пост президента — республиканца Дональда Трампа и демократов Джо Байдена и Камалы Харрис. Согласно заявлению ФБР и других спецслужб, целью атаки было "усилить политические разногласия" в обществе в преддверии выборов. Однако иранские власти свою причастность к этому отрицают.

По данным американской разведки, Иран пытался получить информацию о лицах, имеющих прямой доступ к президентским кампаниям, чтобы повлиять на избирательный процесс в США. Уточняется, что атаке также подвергся штаб Камалы Харрис, которая претендует на выдвижение от Демократической партии.

«Мы наблюдали все более агрессивную деятельность Ирана во время этого избирательного цикла, в частности, операции по оказанию влияния на американскую общественность и кибероперации, направленные на президентские кампании», — заявили в ФБР, Управлении директора национальной разведки и Агентстве по кибербезопасности и защите инфраструктуры США.

Более того, там подчеркнули, что “такой подход не нов”. По данным спецслужб, Иран и Россия уже применяли подобную тактику не только в США, но и в других странах по всему миру, передало издание CNN. В ФБР добавили, что за атаками стоит хакерская группа, связанная с Корпусом стражей исламской революции Ирана.

Что ответили в Иране?

В иранской миссии при ООН назвали обвинения со стороны США необоснованными, заявив, что страна “не имеет ни намерения, ни мотива вмешиваться в президентские выборы в США”.

“Если правительство США искренне верит в обоснованность своих заявлений, оно должно предоставить нам соответствующие доказательства, если таковые имеются, на которые мы отреагируем соответствующим образом»,— заявили представители власти.

Ранее Telegraf.news писал, что дипломатические усилия Соединённых Штатов по смягчению ответных мер Ирана за убийство лидера ХАМАСа Исмаила Хании, в котором Тегеран обвинил Израиль, могут сработать, сообщили изданию The Washington Post представители Белого дома на условиях анонимности.

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