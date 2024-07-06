Медик, реформатор, экс-министр. В Иране выбрали нового президента. Кто им стал и за что выступает?

Опубликовано: 06.07.2024 12:28 , Обновлено: 06.07.2024

В Иране выбрали нового президента, им стал 69-летний реформатор Масуд Пезешкиан. Во втором туре электоральной кампании он обошел ультраконсерватора Саида Джалили. Посмотрели, какие идеи для страны и иранского общества предлагает Пезешкиан.

По итогам второго тура президентских выборов он набрал более 16,38 млн голосов избирателей, а Джалили - свыше 13,53 млн, передала The Guardian. Явка составила 49,8%, для сравнения: в первом туре она была 39%. К слову, и там Пезешкиан занял первое место, обогнав трех соперников-консерваторов.

Как отметила The Guardian, победа Пезешкиана “отражает глубокое недовольство направлением развития страны в последние годы и открывает новые потенциальные пути сотрудничества с Западом”. Политик также является кардиохирургом, с 2016 по 2020 год он был первым заместителем спикера иранского парламента, а с 2001-го по 2005-й - министром здравоохранения и медицинского образования.

Идеи и предложения Пезешкиана

Он выступает за то, чтобы позволять женщинам выбирать, носить хиджаб или нет, за отмену ограничений в интернете, из-за которых населению приходится использовать VPN. «Трудный путь впереди не будет гладким, если только не будет вашего товарищества, сочувствия и доверия», - обратился к народу после своей победы политик.

Он также считает, что гражданские протесты нельзя жестко подавлять силами полиции, а сторонники Пезешкиана призвали немедленно освободить из тюрем политических заключенных.

“Пезешкиан сталкивается с минным полем, пытаясь добиться перемен, и хотя он заявил о своей лояльности верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи, он также заявил, что уйдет в отставку, если почувствует, что ему мешают, а затем призовет население выйти из политического процесса”, - написала The Guardian.

На теледебатах Пезешкиан говорил, что для снижения инфляции в Иране необходима отмена части санкций, а для этого в свою очередь нужна более мягкая внешняя политика страны. В ходе предвыборной кампании политик заявил, что Иран оказался в экономической клетке из-за своей внешней политики.

Новый президент пообещал оживить ослабевшую экономику, которая страдает от государственной коррупции и американских санкций, а также проводить прагматичную внешнюю политику, передал британский телеканал Sky News.

“Победа Пезешкиана тем более примечательна, что на последних президентских выборах 2021 года ни одному реформатору не разрешили баллотироваться, и считалось, что пик иранского реформизма давно прошел, и многие избиратели были убеждены, что нет смысла идти на выборы”, - написала The Guardian.

По информации Sky News, сторонники Пезешкиана танцевали в городах по всему Ирану, а водители сигналили в знак празднования.

Напомним, внеочередные президентские выборы в Иране назначили после гибели президента Ибрахима Раиси при крушении вертолета 19 мая 2024 года. Вместе с Раиси на борту были министр иностранных дел Ирана и губернатор провинции Восточный Азербайджан, они тоже погибли.

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