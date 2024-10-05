Трамп призвал Израиль ударить по ядерным объектам Ирана

Опубликовано: 05.10.2024 07:43 , Обновлено: 05.10.2024

Миллирадер Дональд Трамп, претендующий снова стать президентом США, призвал Израиль на предвыборном мероприятии в Северной Каролине ударить по ядерным объектами Ирана.

Бывший президент таким образом дал свой ответ на вопрос, заданный на этой неделе американскому президенту-демократу Джо Байдену о возможности нанесения Израилем удара по объектам ядерной программы Ирана. Действующий глава Белого дома заявил, что поддерживает желание Израиля отомстить Ирану, но только не путем ракетных ударов по предприятиям, связанным с атомной энергетикой.

В свою очередь, Дональд Трамп заявил, что

Джо Байден “в этом ошибся”. “Когда ему задали этот вопрос, ответом должно было быть: сначала удар по “атому”, а обо всем остальном беспокойтесь позже”, - добавил Трамп.

В то же время, Израиль не давал заверений администрации Байдена в том, что нанесение ударов по ядерным объектам Ирана не рассматривается в качестве возмездия за удары иранских баллистических ракет, нанесенные ранее на этой неделе, заявил высокопоставленный представитель Госдепартамента США.

“Мы надеемся и ожидаем увидеть некоторую мудрость, а также силу, но, как вы, ребята, знаете, гарантий нет”, - сказал чиновник, отвечая на вопрос CNN, заверил ли Израиль США, что удары возмездия по ядерным объектам Ирана не обсуждаются.

“Символический удар”

Бывший премьер-министр Израиля Эхуд Барак, в свою очередь, предсказал, что Израиль, вероятно, нанесет крупномасштабный авиаудар по нефтяной промышленности Ирана и, возможно, символический удар по военной цели, связанной с его ядерной программой.

Барак сказал в интервью the Guardian, что нет никаких сомнений в том, что израильские военные ответят на нападение Ирана во вторник, который выпустил более 180 баллистических ракет, большинство из которых были перехвачены, но некоторые всё-таки упали на густонаселенные районы и израильские военные базы и вокруг них.

“У Израиля есть настоятельная необходимость, даже императив, отреагировать. Я думаю, что ни одно суверенное государство на Земле не могло бы не отреагировать”, - сказал Барак в интервью.

Иран запросил “прекращение огня”

Министр иностранных дел Ирана заявил, что поддерживает усилия по прекращению огня в регионе, но предупредил Тель-Авив, что если он совершит нападение на Иран, Тегеран примет жесткие ответные меры.

“Если израильское образование предпримет какой-либо шаг или меру против нас, наше возмездие будет сильнее, чем предыдущее”, - заявил Аракчи после встречи со спикером парламента Ливана Набихом Берри.