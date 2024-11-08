Как Трампу удалось победить на выборах? Социологи назвали 4 причины

📊 Анализ

Опубликовано: 08.11.2024 12:52 , Обновлено: 08.11.2024

На днях стало известно о победе республиканца Дональда Трампа на президентских выборах в США. Американское издание Business Insider поделилось аналитикой на основе данных социологов, которая выделяет 4 причины успеха миллиардера.

Как передал польский Business Insider (BI), согласно опросам, сельские районы США оставались стойкими сторонниками Трампа, и поддержка там возросла с 2020 года. Пригороды, которые в 2020 году поддержали действующего президента Джо Байдена, снова сделали ставку на республиканцев. В то же время в американских городах, по информации социологов, сохранилась поддержка демократов.

Таблица: Business Insider

Лидерство демократов среди молодых избирателей сократилось на 11%

По данным экзит-полов, политические взгляды американской молодежи в 2024 году сместились вправо. “Потенциально это еще один сигнал о том, что поколение Z не полностью прониклось симпатией к Демократической партии”, - утверждают аналитики.

Они рассказали, что в возрастной группе 18-29 лет демократы сократили свое преимущество почти вдвое.

Таблица: Business Insider

Также по данным экзит-полов, люди в возрасте 45-64 лет отдали больше голосов за Трампа в 2024-м, чем в 2020-м.

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Голоса за Трампа от латиноамериканских мужчин

В сравнении с 2020 годом поддержка латиноамериканских избирателей, которые составляют около 12% электората, возросла более чем на 25%, привел цифры BI. Согласно данным экзит-полов, латиноамериканские мужчины отдали за Трампа на 10% больше голосов, чем за Харрис.

Таблица: Business Insider

Важность экономики для избирателей

Как написал BI, для многих американских избирателей важным фактором при выборе кандидата была экономика. “Во время выборов многие из них считали это проблемой номер один. По данным экзит-полов, около 2/3 избирателей считали экономику «неудовлетворительной» или «слабой», - сообщили аналитики Business Insider.

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То есть разочарование экономической политикой Байдена, вероятно, и подтолкнуло людей голосовать за Трампа. По информации социологов, 45% избирателей заявили, что их финансовое положение хуже, чем во время последних выборов. А в 2020 году об этом сказали 20% избирателей.

Ранее Telegraf.news писал, что действующий президент США Джо Байден призвал 7 ноября американский народ снизить “накал страстей”. Такое заявление он сделал в своем обращении к нации после победы Трампа. Также глава Белого дома пообещал уважать конституцию и мирно передать власть республиканцу.

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