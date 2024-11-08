Путин поздравил Трампа с "избранием на пост президента США" и рассказал, почему не позвонил

Опубликовано: 08.11.2024 09:56 , Обновлено: 08.11.2024

Президент России Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба "Валдай" 7 ноября поздравил республиканца Дональда Трампа с "избранием на пост президента США".

“Я, пользуясь случаем, хочу поздравить его [Трампа] с избранием на пост президента США”, - процитировало Путина российское агентство ТАСС.

Он добавил, что «не считает зазорным ему позвонить». «Просто не делаю этого, потому что руководители западных государств с какого-то этапа чуть ли не каждую неделю мне звонили, а потом вдруг прекратили. Ну, не хотят — и не надо», - пояснил свою позицию президент РФ, передал РБК.

Ранее Telegraf.news писал, что президент Беларуси Александр Лукашенко 6 ноября поздравил Трампа с победой на президентских выборах. В российском Кремле на тот момент не говорили о планах поздравить республиканца. «Мне по-прежнему неизвестно о намерении Путина поздравлять Трампа», - сказал тогда пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это мощь» — Лукашенко поздравил Трампа с «личным подвигом». А что сказали в Кремле?