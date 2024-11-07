Зеленский и Трамп поговорили по телефону. Когда переговоры о мире с Москвой?

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Опубликовано: 07.11.2024 09:15 , Обновлено: 07.11.2024

Владимир Зеленский заявил, что созвонился с Дональдом Трампом, чтобы поздравить его с "исторической убедительной победой". По словам президента Украины они "согласилась поддерживать тесный диалог и развивать наше сотрудничество".

Победа Трампа ставит под сомнение будущую поддержку США, которая была ключевой в борьбе Украины с Россией. Америка, безусловно, являются крупнейшим донором Украины и возглавляют международные усилия по изоляции Москвы дипломатическим путем и с помощью финансовых санкций. Но Трамп ранее угрожал перекрыть поток помощи и оружия, идущего из США в Украину.

Украинский политолог Владимир Фесенко считает, что Трамп, скорее всего, будет настаивать на скорейших переговорах по прекращению войны, которые могут повлечь за собой “определенные уступки” России. Но, по его мнению, Вашингтон вряд ли капитулирует перед требованиями Москвы.

“Я не думаю, что Трамп согласился бы на мир только на условиях России, поскольку это выглядело бы как поражение для США, и его советники это понимают”, - рассказал в комментарии Reuters эксперт.

В свою очередь, экс-глава НАТО Андерс Расмуссен считает, что уникальная “непредсказуемость” Дональда Трампа является потенциальным ключом к миру в Украине.

“Мы могли бы использовать сочетание непредсказуемости Трампа с его желанием быть победителем и сделать это сильной формулой для продвижения мирного процесса в Украине”, - сказал Расмуссен, добавив, что, по его мнению, Трамп должен “сказать Путину прекратить войну”.

[inf]Трамп, убежденный скептик по отношению к НАТО, который критиковал союзников за невыполнение целевых показателей по расходам на оборону, хвастался в ходе предвыборной кампании, что он немедленно “положит конец” войне в Украине, но пока не показал свой план действий.[/inf]

Хотя Расмуссен, возглавлявший Североатлантический военный альянс с 2009 по 2014 год, признал возможный “риск” того, что Трамп прекратит военную помощь Украине, он высказал сомнения, что избранный президент США попытается принудить украинцев к переговорам о мирном соглашении, которое они не считают справедливым.

“Я не думаю, что он хотел бы, чтобы его изображали проигравшим, - заявил Расмуссен. - И если вы заставите украинцев сесть за стол переговоров, у вас будет очень, очень слабая карта, когда вы начнете эти переговоры”.

Тем не менее, официально президентом США Дональд Трамп станет в январе 2025 года. И до этого времени действующий президент США Джо Байден может предпринять свои шаги, например, предоставить Украине дальнобойные ракеты и разрешить бить ими вглубь России.

Трамп вынудит Украину не вступать в НАТО?

The Wall Street Journal сообщило, что советники предложили Дональду Трампу заморозить войну в Украине по линии фронта и взять обещание с Киева на протяжении 20 лет не вступать в НАТО.

Согласно плану, у Трамп хотят создать на действующей линии соприкосновения исоздать демилитаризованную зону. Взамен на мир Киев должен будет пообещать на 20 лет прекратить свои попытки вступить в НАТО, а «США продолжили бы накачивать Украину оружием», написало издание.

При этом в охране линии разделения между Россией и Украиной могли бы участвовать европейские военные. “Мы можем проводить обучение и оказывать другую поддержку, но ствол оружия должен быть европейским. Мы не посылаем американских мужчин и женщин поддерживать мир в Украине. И мы не платим за это. Заставьте поляков, немцев, британцев и французов делать это”, — заявил собеседник газеты.

Тем временем, издание Politico со ссылкой на источники в Белом доме сообщило, что администрация Джо Байдена собирается в срочном порядке передать Украине все выделенные на помощь средства до конца полномочий уходящего президента.

По данным журнала, Белый дом опасается, что Трамп после вступления в должность прекратит поставки вооружения украинской стороне. Последний пакет военной помощи на общую сумму более шести млрд долларов включает в себя оружие из существующих запасов Пентагона (на 4,3 млрд долларов) и еще 2,1 млрд — на новые контракты с оборонными компаниями США. При этом у Трампа после инаугурации будет возможность отменить уже согласованные поставки, если они еще не были отправлены

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