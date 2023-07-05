Пригожину вернули наградной пистолет от главы Минобороны РФ Шойгу
Главе частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгению Пригожину 4 июля вернули оружие, изъятое во время обыска 24 июня в его загородном коттедже в поселке Северный Версаль под Санкт-Петербургом. Об этом сообщило местное издание «Фонтанка.ру».
По информации СМИ, речь идет в том числе о наградном пистолете Glock, врученном Пригожину министром обороны России Сергеем Шойгу.
Также среди арсенала, возвращенного его владельцу, — два карабина, нарезной австрийский карабин Steyr Mannlicher, полуавтоматическая винтовка АРка и еще несколько ружей и пистолетов, пишет издание.
По информации журналистов, Пригожина официально пригласили забрать оружие у управления ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленобласти.
Ранее Телеграф писал, что силовики Санкт-Петербурга вернули Евгению Пригожину 10 миллиардов российских рублей, которые изъяли из офиса ЧВК «Вагнер» после попытки мятежа.
По данным «Фонтанки», деньги забрал водитель Пригожина, у которого была доверенность. Самого основателя ЧВК «Вагнер» на процедуре передачи денег не было.
Пригожину вернули 10 миллиардов российских рублей, изъятые во время мятежа