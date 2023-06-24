В Кремле сообщили, что Путин "пообещал" Пригожину. Причем тут Беларусь?

🔄 Обновлено

Опубликовано: 24.06.2023 21:55 , Обновлено: 24.06.2023

Владимир Путин пошел на уступки и потому основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин остановил поход на Москву. Об этом сообщили приближенные к российским спецслужбам Telegram-каналы.

По данным Telegram ВЧК-ОГПУ, российские власти пообещали Пригожину и его наемникам определенные “гарантии безопасности”. В частности, уголовное дело против Пригожина закроют, а боевики ЧВК “Вагнер” получат амнистию в качестве участников СВО. Но за это ещё должна проголосовать Госдума РФ.

Пригожин переедет в Беларусь?

В то же время, российское агенство ТАСС сообщило со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, что Евгений Пригожин «уйдёт в Беларусь». Он заявил, что не знает, кем будет работать Пригожин после его «ухода в Беларусь».

По словам Пескова, Лукашенко сам предложил себя в качестве переговорщика, так как знаком с Пригожиным более 20 лет. А в Кремле согласились, на его посредничество, “чтобы избежать кровопролития”.

Пресс-секретарь Кремля заявил, что российские власти не будут преследовать тех вагнеровцев, которые приняли участие в мятеже, учитывая их фронтовые заслуги. А та часть боевиков, которая изначально отказалась участвовать в мятеже Пригожина, подпишет контракты с минобороны РФ.

Неофициальные источники утверждают, что кроме того, Кремль пообещал “решить вопрос” министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова. Некоторые источники в России уже назвали и фамилию преемника Шойгу. Возможно, им станет Алексей Дюмин, губернатор Тульской области, а в прошлом заместитель министра обороны.

[info_b]По оценкам политологов-экспертов фонда «Петербургская политика», на 2017 год Алексей Дюмин входил в тройку вероятных преемников президента России Владимира Путина.[/info_b]

Тем временем, в пресс-службе Владимира Путина сообщили, что тот снова позвонил Александру Лукашенко 24 июня и поблагодарил “за проделанную работу” по переговорам с главой ЧВК “Вагнер” Евгением Пригожиным.

Ранее в пресс-службе Александра Лукашенко сообщили под вечер 24 июня, что тот весь день вел переговоры с Евгением Пригожиным, владельцем ЧВК “Вагнер”, бойцы которого захватили Ростов и подошли вплотную к Московской области.

Лукашенко уговорил Пригожина не штурмовать Москву? ЧВК «Вагнер» получила приказ отступить