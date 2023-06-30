Варшава предложила НАТО разместить ядерное оружие в Польше в ответ на российское в Беларуси
Польша обратилась в военно-политический блок с предложением разместить на своей территории ядерное оружие в ответ на размещение российского в Беларуси. Об этом рассказал 30 июня журналистам польский премьер Моравецкий, по итогам саммита ЕС, прошедшего в Брюсселе.
Он сообщил, что из-за того, что Россия намерена разместить ядерное оружие в Беларуси, то польская сторона «обратилась ко всей НАТО, чтобы принять участие в программе Nuclear Sharing».
[info_b]Программа Nuclear Sharing позволяет США размещать в случае необходимости свое ядерное оружие в странах НАТО, которые не обладают своим ядерным оружием.[/info_b]
Моравецкий считает, что ядерное оружие следует разместить в Польше как можно быстрее.
Буданов заявил, что Россия ещё не перевезла в Беларусь ядерное оружие
Напомним, 16 июня Владимир Путин заявил, что в Беларусь уже доставлена первая партия ядерных зарядов.
«Это только первая часть. До конца года выполним задачу полностью», — процитировали “РИА Новости” Путина.
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