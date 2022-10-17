"Сюрреалистическое, но завораживающее спокойствие" - Как в Киеве пережили атаку российских дронов-камикадзе

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Опубликовано: 17.10.2022 16:04 , Обновлено: 17.10.2022

Украина уничтожила 37 российских беспилотников с вечера воскресенья, что составляет около 85-86% от числа задействованных в атаках, сообщил в понедельник представитель ВВС Украины Юрий Игнат.

“Это довольно хороший результат для работы нашей противовоздушной обороны, и в будущем это число будет расти”, - сказал он на брифинге, добавив, что все беспилотники прилетели в Украину с юга.

По словам мэра Киева Кличко, в столице Украины прозвучало 5 взрывов. “Один из них – в жилом доме в Шевченковском районе. Спасатели продолжают тушение конструкций здания и работы по разбору завалов. Ранее спасли 18 жителей дома. Двое находились под завалами. Так же достали тело погибшей женщины. По предварительным данным, еще один человек находится под завалами”, - рассказал Кличко.

“Уже 4 погибших под завалами дома в Шевченковском районе столицы, в который попал российский дрон-террорист. Спасатели обнаружили и достали еще одно тело погибшего мужчины. Поисково-спасательные работы продолжаются. Под завалами еще могут быть люди. Госпитализированы трое пострадавших. Двое из них - работники ГСЧС”, - написал он в своем тг-канале.

“Сюрреалистическое, но завораживающее спокойствие”

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Кстати, сбивали российские баражирующие боеприпасы не только ПВО. Репортёр Дэниел Боффи из The Guardian опубликовал репортаж с места событий в Киеве. Он рассказал о напряженности, возникшей после того, как жители узнали о дронах, зловеще кружащих над головой, прежде чем выбрать цель.

“Определенное чувство фатализма овладело мной, когда беспилотник завис прямо над нами, поворачиваясь то в одну, то в другую сторону. Сюрреалистическое, но завораживающее спокойствие. Затем солдаты с мрачными лицами и вооруженная полиция разрушили чары, когда они тщетно стреляли из своих АК-47 в его направлении, рат-а-тат-тат, как и системы противовоздушной обороны с немного более тяжелым звуком. Для некоторых сильная вспышка огня была тем, что впервые заставило их осознать смертельную опасность”, - рассказал репортёр.

Firefighters work after a drone fired on buildings in Kyiv, Ukraine, Monday, Oct. 17, 2022. (AP Photo/Efrem Lukatsky)

“Вопрос, который был у всех на уме, заключался в том, в какую сторону он теперь повернет, куда он направляется? Затем беспилотник зафиксировался на своей цели. Куда он указывал? Он развернулся в воздухе, наклонил крыло вправо – и спикировал. Теперь быстрее, не воздушный змей, а ласточка. Пять секунд, не больше, и грохот взрыва, вспышка пламени, крики тех, кто ближе к его конечному пункту назначения. Из этого злополучного места валил темно-серый дым. Облегчение для одних означало ужас для других”, - [link href=“https://www.theguardian.com/world/live/2022/oct/17/russia-ukraine-war-live-explosions-heard-in-kyiv-conflict-has-pushed-four-million-children-into-poverty-says-un” rel=“noopener” target=“_blank”] описал [/link] бомбёжку британский ркрртер из Киева.

https://twitter.com/KyivTrO/status/1581992566530011138?s=20&t=zKRGI0BXZ6Sq4AIamGGGMA

https://twitter.com/Gerashchenko_en/status/1581879117913333760?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1581879117913333760%7Ctwgr%5E5c3ef079e2ffea4df3d4f8e63b7ba25ee6bf897e%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.theguardian.com%2Fworld%2F2022%2Foct%2F17%2Fkyiv-hit-by-a-series-of-explosions-from-drone-attack

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