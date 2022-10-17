HIMARS-камикадзе? В Украине разработали управляемый боеприпас с дальностью 1000 км
В украинском государственном концерне «Укроборонпром» 17 октября сообщили, что завершают разработку боеприпаса с дальностью 1000 км и весом боевой части 75 кг. И показали фото.
«Укроборонпром работает в усиленном режиме со времени полномасштабного вторжения. Мы практически ничего вам не рассказываем (так надо, поверьте), но это «ничего» успешно работает на поле боя, а еще некоторое «ничего» раз за разом проходит успешные испытания. Вы скажете, этого недостаточно. Согласны, поэтому предпочитаем работать 24/7, чем заполонят медиапространство громкими заявлениями», — подчеркнули в концерне.
Что конкретно за вооружение разработал «Укроборонпром», там не уточнили.
Но на предприятие отметили, что 17 октября Киев массово атаковали иранские Shahed-136 (россияне маркируют их как «Герань-2»), которые называют дронами-камикадзе. Поэтому СМИ предположили, что это будет что-то похожее на них.
Как пишет Liga.net, эффективная максимальная дальность полета Shahed-136 составляет от 1000 до 1500 км с возможностью доставлять боевую часть весом 40 кг. Хотя в Иране говорят, что дрон может пролетать до 2500 км.
При этом, если вес боевой части украинского боеприпаса действительно составит 75 кг, то он не уступит по эффективности знаменитым американским HIMARS, у которых вес боеголовки — 75-90 кг.
Напомним, 17 октября власти Украины заявили, что Россия массово ударила по Киеву дронами-камикадзе. Один из них попал в жилой многоэтажный дом.
В Киеве дрон-камикадзе ударил по жилому дому
Ранее Телеграф писал, что вооруженные силы Украины уничтожили российскую военную технику американскими «мечами возмездия». Об этом заявил советник главы МВД страны Антон Геращенко.
В Украине показали, как ВСУ отвечают России на дроны-камикадзе «мечами возмездия»