HIMARS-камикадзе? В Украине разработали управляемый боеприпас с дальностью 1000 км

Опубликовано: 17.10.2022 13:37 , Обновлено: 17.10.2022

В украинском государственном концерне «Укроборонпром» 17 октября сообщили, что завершают разработку боеприпаса с дальностью 1000 км и весом боевой части 75 кг. И показали фото.

«Укроборонпром работает в усиленном режиме со времени полномасштабного вторжения. Мы практически ничего вам не рассказываем (так надо, поверьте), но это «ничего» успешно работает на поле боя, а еще некоторое «ничего» раз за разом проходит успешные испытания. Вы скажете, этого недостаточно. Согласны, поэтому предпочитаем работать 24/7, чем заполонят медиапространство громкими заявлениями», — подчеркнули в концерне.

Что конкретно за вооружение разработал «Укроборонпром», там не уточнили.

Но на предприятие отметили, что 17 октября Киев массово атаковали иранские Shahed-136 (россияне маркируют их как «Герань-2»), которые называют дронами-камикадзе. Поэтому СМИ предположили, что это будет что-то похожее на них.

Как пишет Liga.net, эффективная максимальная дальность полета Shahed-136 составляет от 1000 до 1500 км с возможностью доставлять боевую часть весом 40 кг. Хотя в Иране говорят, что дрон может пролетать до 2500 км.

Новость Телеграф

При этом, если вес боевой части украинского боеприпаса действительно составит 75 кг, то он не уступит по эффективности знаменитым американским HIMARS, у которых вес боеголовки — 75-90 кг.

Напомним, 17 октября власти Украины заявили, что Россия массово ударила по Киеву дронами-камикадзе. Один из них попал в жилой многоэтажный дом.

В Киеве дрон-камикадзе ударил по жилому дому

Ранее Телеграф писал, что вооруженные силы Украины уничтожили российскую военную технику американскими «мечами возмездия». Об этом заявил советник главы МВД страны Антон Геращенко.

В Украине показали, как ВСУ отвечают России на дроны-камикадзе «мечами возмездия»