Премьер Словакии Фицо тайно прилетел к Путину в Москву

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Опубликовано: 22.12.2024 22:05 , Обновлено: 22.12.2024

Согласно видео, опубликованному в воскресенье в Telegram, премьер-министр Словакии Роберт Фицо прибыл в Москву для переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Это их первая встреча с 2016 года, основное внимание на которой будет уделено транзиту газа через Украину.

Ранее о возможном визите главы правительства Словакии, входящей в ЕС, сообщил президент Сербии Александр Вучич. По его словам, первоначально встреча была запланирована на понедельник. Однако ни Кремль, ни Фицо не подтвердили дату в пятницу или субботу, в результате чего до полудня воскресенья ситуация оставалась неопределенной.

Официальные лица словацкого правительства и министерства иностранных дел хранят необычное молчание по поводу визита, сообщило словацкое издание The Spectator.

Ещё в субботу утром премьер-министр Словакии опубликовал в социальных сетях видео, на котором он гладит рубашку, чистит ботинки и тренируется в гостиничном номере (возможно, в Брюсселе).

Ранее премьер Словакии пригрозил Украине конфликтом из-за отказа этой страны продлить транзит российского газа по своей территории в Словакию и Венгрию.

“Если Зеленский не разрешит поставки нашего газа, это может привести к серьезному конфликту”, - написал Фицо в пятницу в социальных сетях.

Ещё ранее, в четверг, в Брюсселе премьер-министр Фицо предупредил, что Словакия может рассмотреть ответные меры, если газ перестанет поступать через словацко-украинскую границу. При этом он сделал оговорку, что готов пойти на требование Украины.

“Позвольте мне еще раз повторить: мы не хотим транспортировать российский газ. Мы будем закупать газ, например, на стыке России и Украины, и этот газ может иметь различное происхождение. Мы просто просим Украину обеспечить транзит газа, который будет, например, принадлежать Словакии”, - заявил Фицо.

Именно о такой возможности ранее заявлял президент Украины. При этом Зеленский выдвинул ещё одно требование, согласно которому Украина может рассмотреть возможность продолжения транзита российского газа при условии, что Москва не получит денег до окончания войны, заявил в четверг президент Владимир Зеленский.

Готов ли и на него согласиться премьер Словакии, неизвестно.

Зеленский назвал условие для транзита российского газа в ЕС

“Пробуем этот трюк”

Тем временем, Венгрия также начала переговоры с Москвой и Киевом о сохранении поставок газа через Украину, заявил в субботу премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, добавив, что он не хочет отказываться от этого маршрута.

“Сейчас мы пробуем этот трюк… что, если газ к тому времени, когда он поступит на территорию Украины, уже не будет российским, а будет находиться в собственности покупателей, - сказал Орбан на брифинге. - Таким образом, газ, который поступает в Украину, больше не будет российским, а будет венгерским”.

Орбан сказал, что переговоры продолжаются, и неясно, согласятся ли с этим российский партнер и Украина, но Венгрия не откажется от украинского транзитного маршрута для газа.

[inf]Газопровод, проходящий через Украину, является одним из последних маршрутов поставок российского газа в Европу, но он скорее всего будет закрыт в конце 2024 года, поскольку Киев не хочет продлевать пятилетнее транзитное соглашение с РФ, по которому газ поставляется ещё и в Словакию, Чехию и Австрию.[/inf]