"Надоело ждать" - Кадыров пообещал сам начать наступление, вместо Украины

Опубликовано: 31.05.2023 11:13 , Обновлено: 13.11.2024

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил 30 мая, что подчинённые ему подразделения переместились в Донецкую область Украины для подготовки собственного наступления в Херсонской и Запорожской областях.

Рамзан Кадыров объяснил такое решение тем, что устал ждать обещанного наступления ВСУ. «Не дождавшись натовско-украинского наступления, началось наступление подразделения „Ахмат“. Нам надоело ждать. Сатанисты понесут заслуженное наказание», — заявил Кадыров в своем телеграм-канале.

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По словам главы Чеченской республики, подчинённые непосредственно ему полк спецназа «Ахмат» и полк «Север-Ахмат» получили приказ от Минобороны РФ о передислокации в так называемую “ДНР”. Якобы там командование войсками РФ «уже несколько дней» разрабатывает план по захвату «целого ряда» населенных пунктов Украины.

По словам Кадырова, приказы о подготовке к наступлению получили и другие подразделения Росгвардии, которые находятся на фронте в Запорожской и Херсонской областях.

Ранее Телеграф сообщил, что глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин 30 мая очень эмоционально отреагировал на атаку беспилотников по Москве. Аудиозапись с его возмущением в адрес Министерства обороны РФ опубликовали в телеграм-канале «Пресс-служба Пригожина» и не только.

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Тем временем, власти Украины и командование ВСУ согласовали сроки контрнаступления, заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении в понедельник, 29 мая.

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