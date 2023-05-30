🎤 Мнение

Опубликовано: 30.05.2023 13:30 , Обновлено: 30.05.2023

Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин 30 мая очень эмоционально отреагировал на атаку беспилотников по Москве. Аудиозапись с его возмущением в адрес Министерства обороны РФ опубликовали в телеграм-канале «Пресс-служба Пригожина» и не только.

«По поводу беспилотников, которые летают над Москвой и в Москве. Твари вонючие, вы что творите? Вы скоты! Отрывайте свои сраки из кабинетов, в которые вас посадили защищать эту страну. Вы являетесь Министерством обороны. Вы не сделали [ничего], чтобы наступать», — резко заявил он.

[info_b]Осторожно! В записи присутствует нецензурная лексика![/info_b]

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В Министерстве обороны России на высказывание Пригожина пока не реагировали.

Напомним, утром 30 мая в Москве беспилотники атаковали российскую столицу. Как минимум три из них врезались в жилые многоэтажки — по улице Профсоюзной, по улице Атласова в Новой Москве и на Ленинском проспекте. О жертвах и пострадавших не сообщается.

Десятки беспилотников атаковали Москву

Тем временем в Минобороны РФ утреннюю атаку беспилотников по Москве назвали террористической атакой и возложили за неё ответственность на “киевский режим”. Украинские власти свою причастность к событиям в Москве утром 30 мая не признали.

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