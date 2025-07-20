"Надо усиливать" — Украина предложила России новые переговоры. Уже на следующей неделе?
Президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении 19 июля сообщил, что Киев направил Москве предложение о проведении очередного раунда переговоров. Что говорят в России?
“Динамику надо усиливать”
По словам Зеленского, секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустем Умеров предложил российской стороне следующую встречу на следующей неделе.
«Переговорную динамику надо усиливать. Надо делать все, чтобы добиться прекращения огня», — добавил Владимир Зеленский.
Украинский лидер также отметил, что по-прежнему считает необходимым проведение переговоров между президентами двух стран. При этом он подчеркнул свою готовность к такой встрече.
Однако точные сроки переговоров пока неизвестны. Зеленский уточнил, что перед этим должен состояться очередной обмен пленными.
В НАТО разработали план, как «снести с лица земли в неслыханные сроки» часть России
Что говорят в России?
Тем временем российские СМИ, ссылаясь на анонимные источники, подтвердили факт получения предложения от Украины. Государственное агентство ТАСС, описывая своего собеседника как «источник, близкий к российской переговорной группе», передало, что приглашение действительно поступило.
Согласно информации российских агентств, стороны сейчас согласовывают дату новых переговоров в Стамбуле.
К слову, 17 июня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что делегация РФ готова прибыть в Стамбул для проведения третьего раунда переговоров с Украиной.
Путин присвоил героя России герою Украины
Предыдущие встречи и их результаты
Напомним, что стороны уже дважды встречались в Стамбуле — 16 мая и 2 июня . Эти переговоры продемонстрировали серьезные разногласия между позициями стран.
Впрочем, после них удалось провести несколько масштабных обменов военнопленными и телами погибших, хотя подобные операции осуществлялись и ранее.
Кстати, на тех встречах украинскую делегацию возглавлял Умеров, но тогда он занимал пост министра обороны.
Ранее Telegraf.news писал, что президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданию New York Post заявил, что Киев и Вашингтон рассматривают возможность заключения «мега-сделки», в рамках которой США будут закупать украинские беспилотники, а Киев — приобретать американское вооружение.
«Мега-сделка» — Зеленский заявил о желании США закупать украинские дроны