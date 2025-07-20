"Надо усиливать" — Украина предложила России новые переговоры. Уже на следующей неделе?

Опубликовано: 20.07.2025 08:30 , Обновлено: 20.07.2025

Президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении 19 июля сообщил, что Киев направил Москве предложение о проведении очередного раунда переговоров. Что говорят в России?

“Динамику надо усиливать”

По словам Зеленского, секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустем Умеров предложил российской стороне следующую встречу на следующей неделе.

«Переговорную динамику надо усиливать. Надо делать все, чтобы добиться прекращения огня», — добавил Владимир Зеленский.

Украинский лидер также отметил, что по-прежнему считает необходимым проведение переговоров между президентами двух стран. При этом он подчеркнул свою готовность к такой встрече.

Однако точные сроки переговоров пока неизвестны. Зеленский уточнил, что перед этим должен состояться очередной обмен пленными.

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Что говорят в России?

Тем временем российские СМИ, ссылаясь на анонимные источники, подтвердили факт получения предложения от Украины. Государственное агентство ТАСС, описывая своего собеседника как «источник, близкий к российской переговорной группе», передало, что приглашение действительно поступило.

Согласно информации российских агентств, стороны сейчас согласовывают дату новых переговоров в Стамбуле.

К слову, 17 июня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что делегация РФ готова прибыть в Стамбул для проведения третьего раунда переговоров с Украиной.

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Предыдущие встречи и их результаты

Напомним, что стороны уже дважды встречались в Стамбуле — 16 мая и 2 июня . Эти переговоры продемонстрировали серьезные разногласия между позициями стран.

Впрочем, после них удалось провести несколько масштабных обменов военнопленными и телами погибших, хотя подобные операции осуществлялись и ранее.

Кстати, на тех встречах украинскую делегацию возглавлял Умеров, но тогда он занимал пост министра обороны.

Ранее Telegraf.news писал, что президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданию New York Post заявил, что Киев и Вашингтон рассматривают возможность заключения «мега-сделки», в рамках которой США будут закупать украинские беспилотники, а Киев — приобретать американское вооружение.

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