Путин присвоил героя России герою Украины

Опубликовано: 18.07.2025 13:32 , Обновлено: 18.07.2025

Президент России Владимир Путин посмертно присвоил звание героя России украинцу Алексею Бересту, которому до этого было присвоено звание героя Украины.

Все дело в том, что этот прославленный украинец был одним из тех, кто водрузил знамя Советского союза на рейсхтаге в Берлине в мае 1945 года.

Берест родился и вырос в украинской Горяйстовке Харьковской области, а умер в российском Ростове в 1970 году. Кстати, в отличие от других участников операции, Егорова и Кантарии, звания Героя Советского Союза удостоен не был.

После войны жил и работал на родине своей жены в России, в Ростовской области, был осуждён за хищение на 10 лет, амнистирован. Погиб же, спасая девочку из-под колёс скорого поезда «Москва — Баку» вечером 3 ноября 1970 года.

В 2005 году президент Украины Виктор Ющенко посмертно присвоил Бересту звание героя Украины. Российский президент сделать же самое только спустя 20 лет.