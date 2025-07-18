В НАТО разработали план, как «снести с лица земли в неслыханные сроки» часть России

Опубликовано: 18.07.2025 09:19 , Обновлено: 18.07.2025

Командующий сухопутными силами США в Европе и Африке генерал Кристофер Донахью сообщил, что страны Североатлантического альянса (НАТО) разработали план, который позволит "снести с лица земли в неслыханные сроки" часть России.

Выступая на конференции Ассоциации армии США LandEuro в немецком Висбадене, Донахью представил новый план армии США и её союзников по НАТО “Линия сдерживания на восточном фланге”. Этот план сводится к усилению наземного потенциала и военно-промышленного взаимодействия в рамках НАТО, для чего союзники решили стандартизировать свои системы, а также создать условия для работы общих пусковых установок и координации действий с упором на облачные технологии.

По словам генерала Донахью, в первую очередь страны НАТО решили сосредоточиться на Балтийском регионе, а также на сдерживании с земли. В качестве одного из примеров Донахью привёл Калининградскую область России, окруженную со всех сторон НАТО, которую американская армия и ее союзники, по его словам, в настоящее время могут “снести с лица земли в неслыханные сроки и быстрее, чем мы когда-либо могли сделать”.

“Мы уже это спланировали и уже разработали”, - заявил генерал, подчеркнув, что в НАТО разработали план, как “гарантированно решить проблему массы и импульса” в случае потенциального военного противостояния с Россией.

Этот план, как пояснил генерал, включает в себя систему обмена данными Maven Smart System от Palantir — платформу искусственного интеллекта от Palantir, которая обрабатывает огромные объёмы данных и быстро анализирует информацию, помогая военачальникам принимать решения.

“Мы уже точно знаем, что нам делать с облаком, и мы точно знаем тип реальных беспилотных систем, бригад и всего остального, что нам для этого нужно”, — процитировало Донахью издание Defense News.

Актуальной задачей он назвал решение проблемы совместимости вооружений с партнерами по НАТО, создание единой системы пусковых установок, которая могла бы использоваться как в наступательных, так и в оборонительных целях, а также системы управления огнем, которую может использовать любая страна - член альянса.

Донахью признал очевидное наличие бюрократии в американской военной системе и анонсировал реформы в вопросах, связанных с иностранными военными закупками.

“Победителей не будет”

На заявления генерала Донахью уже отреагировали в России. Так, глава комитета российской Госдумы по международным делам, лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий пригрозил “ответными мерами в рамках ядерной доктрины” в случае атаки стран НАТО на Калининградскую область.

“Нападение на Калининградскую область будет означать нападение на Россию со всеми соответствующими ответными мерами, предусмотренными в том числе ядерной доктриной РФ. В этом американский генерал должен четко отдавать себе отчет, бросаясь подобными заявлениями”, — процитировало Слуцкого агентство ТАСС.

Разговоры об атаке на Калининградскую область глава думского комитета назвал “планом по развязыванию Третьей мировой войны с переходом в глобальное противостояние”, в котором, по его словам “победителей не будет”. Слуцкий выразил мнение о том, что сам Североатлантический альянс в настоящее время “представляет угрозу мировой безопасности и стабильности”.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в ноябре прошлого года президент России Владимир Путин утвердил новую ядерную доктрину. Это произошло примерно спустя сутки после того, как американская газета The New York Times написала, что администрация Байдена дала разрешение на нанесение ударов по территории России ракетами ATACMS. Кроме основных положений, касающихся непосредственно РФ, в ядерной доктрине упомянули и Беларусь.

Путин экстренно подписал новую ядерную доктрину России. Что в ней написано про Беларусь?