Опубликовано: 17.07.2025 19:59 , Обновлено: 17.07.2025

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданию New York Post заявил, что Киев и Вашингтон рассматривают возможность заключения «мега-сделки», в рамках которой США будут закупать украинские беспилотники, а Киев — приобретать американское вооружение.

Об этом он заявил в интервью изданию The New York Post.

По словам Зеленского, его последние переговоры с Трампом были сосредоточены на этой сделке, которая, по его мнению, укрепит технологический потенциал обеих стран. Он предложил США поделиться всем опытом, который Украина получила в ходе конфликта с Россией.

«Американский народ нуждается в этой технологии, и вам нужно иметь её в своём арсенале», — заявил Зеленский, говоря об украинских дронах. Он заявил, что беспилотники смогли нанести удары по целям на расстоянии до 1300 км вглубь территории России.

«Я думаю, что это действительно мега-сделка, win-win, как говорят», — добавил он.

«Есть ли у нас то, что нам нужно? Нет»

Как утверждает The New York Post, американские официальные лица и эксперты ранее выражали обеспокоенность тем, что технологически США могут отставать в этой сфере от России и Китая. Издание привело цитату руководителя одного из проектов в Инновационном подразделении Министерства обороны США, который заявил: «Если бы нам пришлось завтра вступить в войну, есть ли у нас то, что нам нужно? Нет».

На этом фоне, по данным издания, новый министр обороны США Пит Хегсет издал приказ «устранить бюрократическую волокиту» в производстве беспилотников в стране, отметив, что американские «противники произвели миллионы дешёвых дронов», пока США были «погружены в бюрократию».

При этом возможную «мега-сделку» с Украиной там не комментировали.

Владимир Зеленский утверждает, что аналогичные переговоры ведутся также с Данией, Норвегией и Германией.

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали об ответе президента США Дональда Трампа, намерен ли он поставлять Украине оружие, которое могло бы проникать ещё дальше по территории России.

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