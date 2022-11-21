На границе с Беларусью появится новая сверхдержава - Politico

📊 Анализ

Опубликовано: 21.11.2022 14:34 , Обновлено: 21.11.2022

В США были приятно удивлены реакцией Польши на падение украинской ракеты во время российской атаки. "Встречайте грядущую военную сверхдержаву Европы: Польшу", написала американская газета Politico, анализируя, как изменится в ближайшее время геополитический ландшафт в Европе.

По данным издания, в США и Европе опасались, что Польша может отреагировать слишком агрессивно на ракетный инцидент в Пшеводуве. Там предполагали, что Варшава могла предпринять ‘что-то опрометчивое” против РФ, к которой польские власти испытывают “глубокую антипатию”.

Новость Телеграф

Но позиция властей Польши была на высшем уровне. Варшава призвала к спокойствию свою прессу и граждан и планомерно без суеты принялась за расследование происходящего. “Это спокойствие было порождено простой реальностью, которая в течение многих лет обходила стороной большую часть Европы: у Польши, возможно, лучшая армия в Европе. И будет только усиливаться”, - пришли к выводу в Politico.

Высокопоставленный представитель армии США в Европе заявил изданию, что его страна всегда рассматривала Берлин как главного логистического и военного партнёра в Европе. Однако в последнее время там заметили признаки кризиса в Бундсвере. В США недовольны постоянными дискуссиями властей Германии о том, как реформировать армию, и отсутствием “стратегической культуры снижают его эффективность в качестве партнера”.

Польша решила купить 800 высокоточных РСЗО с дальностью до 300 километров

Зато мимо США не прошел тот факт, что Польша начала повышать расходы на оборону с 2,4% ВВП до 5%. И это в то время, как Германия обсуждает, сможет ли удержать 1,5% ВВП расходов на оборону.

На данный момент в армии Польши уже больше танков и гаубиц, чем у Германии, и в планах Варшавы увеличение и численности, и оснащённости своих вооруженных сил. “Другое дело, превратится ли военная мощь Польши в политическое влияние в Европе”, - задаются в Politico вопросом.

[info_b]Польская экономика стабильно росла в течение последних 28 лет до коронавирусной пандемии, что является рекордным показателем в ЕС. ВВП на душу населения по паритету покупательной способности рос в среднем на 6% в год за последние 20 лет, что является наиболее впечатляющим показателем в Центральной Европе, в результате чего страна удвоила свой ВВП с 1990 года. В 2021 году Польша по объему ВВП вошла в 20-ку самых больших экономик мира при средней начисленной зарплате €1421,70 в месяц (сентябрь 2022).

Польша в 2017 первой из посткоммунистических стран получила статус развитой экономики. [/info_b]

Ранее Телеграф сообщил, что власти Польши решили потратить на безопасность границ 58 млрд злотых (прим. 12 млрд долларов) в 2022 году. А в 2023 эта сумма будет увеличена до 98 млрд злотых (20 млрд долларов). Итого получится 32 млрд. долларов за два года. И это не читая расходов на армию.

Новость Телеграф