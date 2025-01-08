Опубликовано: 08.01.2025 09:47 , Обновлено: 08.01.2025

Армения — «фашистское государство», и Азербайджан готов уничтожить этот «фашизм». Такое заявление сделал президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью местным телеканалам. По его словам, почти 30 лет Арменией правили «пропагандисты фашистской идеологии», чем сделали всю страну «похожей на них».

«Либо руководство Армении уничтожит фашизм, либо мы уничтожим его. У нас нет другого выбора», — процитировал Алиева портал oxu.az.

Президент Азербайджана также потребовал от Армении открытия так называемого Зангезурского коридора. Это сухопутный маршрут через международно признанную территорию Армении, который мог бы соединить основную территорию Азербайджана с его эксклавной Нахичеванской Автономной Республикой и далее с Турцией.

«Если мирный договор не нужен Еревану, то и Баку может обойтись без него. Мы хотим мира и сотрудничества на Южном Кавказе, и пусть они не стоят на нашем пути. Они не должны выступать в качестве географического барьера между Турцией и Азербайджаном. Зангезурский коридор должен и будет открыт. Чем скорее они это поймут, тем лучше», — сказал Алиев.

Он также выразил уверенность, что опыт Азербайджана в восстановлении территориальной целостности «в последние годы серьёзно изучается за рубежом». По мнению Алиева, в мировой истории нет другой страны, которая смогла бы «своими силами восстановить территориальную целостность».

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«Мы сделали это, несмотря на любое давление, угрозы и опасности», — подчеркнул он.

С конца 1980-х годов между Арменией и Азербайджаном разгорелось несколько вооружённых конфликтов, связанных с вопросом о независимости Карабахского региона. Несмотря на то, что этот регион является международно признанной территорией Азербайджана, после распада СССР Армения заняла его и некоторые другие соседние территории.

В 2020 году в ходе Второй карабахской войны Азербайджану удалось вернуть под свой контроль почти все территории, занятые Арменией за пределами Карабаха. Однако сам Карабах остался под контролем Армении.

В 2023 году вооружённый конфликт возобновился. В результате Азербайджан взял под свой контроль всю территорию Карабаха. Почти все этнические армяне, проживавшие на тех территориях, были вынуждены бежать в Армению. Непризнанная Нагорно-Карабахская Республика прекратила своё существование, а власти Азербайджана арестовали некоторых из её лидеров.

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