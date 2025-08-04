МВД России объявило в розыск 4 украинских экс-министров

Опубликовано: 04.08.2025 10:50 , Обновлено: 04.08.2025

Министерство внутренних дел России объявило в розыск четырёх бывших министров обороны Украины. Соответствующие карточки появились в базе розыска ведомства.

Согласно информации на сайте МВД РФ, в розыск по уголовной статье объявлены Михаил Коваль, Валерей Гелетей, Степан Полторак и Андрей Загороднюк. По какой именно статье Уголовного кодекса РФ ведётся их розыск, в карточках не уточняется, сообщило РИА Новости.

Кроме того, российские информагентства напомнили, что в феврале 2023 года Следственный комитет РФ заочно предъявлял обвинения Михаилу Ковалю и Валерию Гелетею. Следователи утверждали, что они «координировали военную агрессию против жителей Донбасса в 2014 году».

Напомним, кроме военных, ранее МВД России также объявляло в розыск экс-президента Украины Петра Порошенко и действующего президента Владимира Зеленского. Но теперь их карточки из базы исчезли.

МВД России объявило в розыск Зеленского и Порошенко

Кого разыскивают в Украине?

В свою очередь, украинские правоохранительные органы регулярно объявляют в розыск российских политиков, чиновников, военных и общественных деятелей.

СБУ объявила в розыск российского певца Баскова

Так, в базах Службы безопасности Украины и МВД Украины в розыске числятся, например, глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина и министр просвещения Сергей Кравцов. Их обвинили в «посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины».

Также объявленными в розыск в разное время стали глава Чечни Рамзан Кадыров и заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, а также глава РПЦ патриарх Кирилл.

МВД Украины объявило в розыск главу РПЦ патриарха Кирилла

Кроме того, в декабре 2024 года СБУ сообщила о заочном приговоре к 15 годам колонии спикеру Госдумы РФ Вячеславу Володину.