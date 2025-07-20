СБУ объявила в розыск российского певца Баскова
Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск народного артиста РФ Николая Баскова. Это первым заметило российское госагентство ТАСС 20 июля.
При этом, по данным СМИ, Басков находится в розыске в Украине с марта 2022 года. Певца обвинили в “посягательстве на ее территориальную целостность”, а также уже избрали заочную меру пресечения — содержание под стражей.
При этом с 2017 года имя артиста фигурирует в списках украинского сайта “Миротворец”.
К слову, в ноябре 2024 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о лишении Баскова государственных наград страны.
Согласно открытым данным, в розыск объявлены и другие известные россияне, в том числе:
- министр просвещения РФ Сергей Кравцов;
- глава Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина;
- генеральный директор киноконцерна “Мосфильм”, народный артист РФ Карен Шахназаров;
- депутат Госдумы, народный артист РФ Дмитрий Певцов;
- певица Таисия Повалий.
Все они, как и Басков, фигурируют в базах украинских силовых структур.
Ранее Telegraf.news писал, что СБУ объявила в розыск Медведева и Захарову.