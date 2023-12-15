МВД Украины объявило в розыск главу РПЦ патриарха Кирилла

Опубликовано: 15.12.2023 22:08 , Обновлено: 15.11.2024

Министерство внутренних дел Украины 15 декабря объявило в розыск главу Русской православной церкви (РПЦ) патриарха Кирилла. В сообщении украинского ведомства говорится, что он "скрывается" от досудебного расследования.

Ещё с 11 ноября 2023 года украинские следственные органы считают, что глава РПЦ скрывается от следствия. А в записи МВД Украины говорится, что ему назначена мера пресечения в виде содержания под стражей. В карточке разыскиваемого на сайте украинского ведомства указаны мирское имя патриарха - Владимир Гундяев.

Ранее стало известно, что СБУ завела 4 ноября уголовное дело в отношении патриарха Кирилла по подозрению в распространении «нарративов Кремля» и посягательстве на территориальную целостность Украины. В том числе путем использования представителей Украинской православной церкви Московского патриархата.

Всего с 24 февраля 2022 в СБУ завели 70 уголовных дел против представителей УПЦ МП, из них 16 — против митрополитов церкви.

Ранее Телеграф сообщил, что Верховная Рада Украины большинством голосов поддержала законопроект, который дает юридические основания для запрета Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП). Законопроект таким образом прошел первое чтение с 267 голосами “за”.

Верховная Рада Украины начала процесс ликвидации УПЦ Московского патриархата

А патриарх Русской православной церкви (РПЦ) Кирилл во время проповеди 25 сентября 2022 года пообещал всем мобилизованным россиянам прощение всех грехов, если они погибнут в Украине. И заверил, что молится, “чтобы как можно меньше братьев убили друг друга”.

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