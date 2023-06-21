У ВСУ появился способ ударить в тыл россиянам на юге Украины - Bild

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Опубликовано: 21.06.2023 14:22 , Обновлено: 21.06.2023

Военный обозреватель немецкого издания BILD Юлиан Рёпке заявил, что украинские войска получили возможность ударить в неожиданном месте, фактически, зайдя в тыл российских укреплений в Запорожской области.

«Украинский фронт неожиданно стал на 200 км длиннее. Пересыхание Каховского водохранилища привело к резкому изменению стратегической ситуации на юге Украины. Как для российской оккупационной армии, так и для украинских защитников появились новые возможности, но также и новые опасности», — сообщил он.

По словам Рёпке ВСУ могут воспользоваться тем, что дно водохранилища шириной от 7 до 30 км почти полностью пересохло. По его словам, солдаты и, возможно, гусеничная техника уже сейчас могут пройти по высохшему дну.

«Теперь появилась возможность, что Украина будет наступать не только там, где россияне ждали и где готовили окопы и минные поля в течение нескольких месяцев, но также и в совсем другом месте», - написал обозреватель Bild.

Ранее появилась анимация из спутниковых снимков, в которой видны изменения местности в районе Каховского водохранилища.

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Тем временем, украинские войска продолжают контрнаступательные операции в направлении удерживаемого Россией южноукраинского города Мелитополь.

Украинские бойцы “продолжают наступательные операции” на Мелитопольском и Бердянском направлениях, двух городах в Запорожской области Украины, которые находятся под контролем России с первых дней полномасштабной войны. Киевские войска добились “частичного успеха” за последние 24 часа, написала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в Telegram в среду.

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“Они закрепились на достигнутых рубежах и выровняли линию фронта”, - сказала она.

В Bild, однако, считают, что контрнаступление ВСУ продвигается “мучительно медленно”, а “панического отступления русских не будет”.

“Русские не только глубоко окопались и хорошо защитились массивными минными полями, но и накопили достаточную огневую мощь, чтобы остановить наступление украинцев жестокими ракетными и артиллерийскими атаками. Украинские части ни разу не выдвигались к главной линии обороны русских, которая начинается примерно в десяти километрах от нынешнего фронта”, - считают в немецком издании.

В то же время, итальянский военный эксперт Томас Тейнер считает, что ВСУ не задействовали и 20% от накопленных для нчтубпкния сил. По его словам, «пока действуют только четыре из 35 бригад, подготовленных для украинского наступления».

Также на Западе заметили, что, за исключением первых дней, в боях пока не участвует большинство переданной западной техники. На передовой пока не были замечены немецкие бронетранспортеры Marder, американские БМП Stryker, шведские CV90 и британские танки Challenger 2.

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