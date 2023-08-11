В Москве и Калуге закрыли аэропорты из-за атаки беспилотника. СМИ сообщили о взрыве

🎥 Видео

Опубликовано: 11.08.2023 11:20 , Обновлено: 04.07.2024

Утром 11 августа в московском аэропорте объявили режим «Ковер»: в районе Кубинки был замечен беспилотник, который летел в сторону Москвы. Позже появилось видео его взрыва.

Телеграм-канал Shot утверждает, что неизвестный объект, из-за которого во Внуково был введен план «Ковер», летел в районе Можайска на низкой высоте и маленькой скорости. Его засекли радары, опознавательной метки на нем не было.

По предварительным данным, в Москве, в районе Карамышевской набережной взорвался беспилотник:

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Также сообщается, что воздушное пространство закрыли и над Калугой: прибывающие рейсы перенаправляются на запасные аэродромы.

Ранее Зеленский прокомментировал участившиеся удары дронами по Москве:

«Москва ускоренно привыкает к полноценной войне» — У Зеленского рассказали, что будет дальше происходить в РФ

Напомним, ранее Телеграф писал, что 9 августа на подлёте к Москве сбили два беспилотника:

На подлёте к Москве сбили два беспилотника

Собянин заявил об уничтожении беспилотника на подлете к Москве