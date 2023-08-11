В Москве и Калуге закрыли аэропорты из-за атаки беспилотника. СМИ сообщили о взрыве
Утром 11 августа в московском аэропорте объявили режим «Ковер»: в районе Кубинки был замечен беспилотник, который летел в сторону Москвы. Позже появилось видео его взрыва.
Телеграм-канал Shot утверждает, что неизвестный объект, из-за которого во Внуково был введен план «Ковер», летел в районе Можайска на низкой высоте и маленькой скорости. Его засекли радары, опознавательной метки на нем не было.
По предварительным данным, в Москве, в районе Карамышевской набережной взорвался беспилотник:
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Также сообщается, что воздушное пространство закрыли и над Калугой: прибывающие рейсы перенаправляются на запасные аэродромы.
Ранее Зеленский прокомментировал участившиеся удары дронами по Москве:
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Напомним, ранее Телеграф писал, что 9 августа на подлёте к Москве сбили два беспилотника:
На подлёте к Москве сбили два беспилотника
Собянин заявил об уничтожении беспилотника на подлете к Москве