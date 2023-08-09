На подлёте к Москве сбили два беспилотника

🎥 Видео

Опубликовано: 09.08.2023 07:50 , Обновлено: 09.08.2023

В ночь на 9 августа в Московской области зафиксирована очередная атака дронов. По данным Министерства обороны России, средствами противовоздушной обороны удалось уничтожить два беспилотных летательных аппарата. Видео, на которых раздаются мощные взрывы, в соцсетях поделились жители Подмосковья.

По данным Минобороны России, в результате “пресеченной террористической атаки”, в которой Москва вновь обвинила Киев, пострадавших и разрушений не было.

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал об очередной атаке дронов подробнее. По его словам, один беспилотник удалось сбить в районе Минского шоссе, второй - на подлёте к столичному аэропорту “Домодедово”.

В российских телеграм-каналах появились видеозаписи с камер наружного наблюдения, на которых запечатлен момент ликвидации одного из дронов в Одинцовском районе Московской области (тот, что был сбит рядом с Минским шоссе).

Сам сбитый дрон на видео не попал, но видна яркая вспышка, за которой последовал громкий звук взрыва.

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По данным источников телеграм-канала “Shot”, два боевых беспилотника “заходили на Москву синхронно с двух направлений” - один шёл с юго-запада, другой - с юга. Средства ПВО сбили их с разницей в 16 минут на примерном расстоянии в 55 километров друг от друга по прямой.

Собянин заявил об уничтожении беспилотника на подлете к Москве

Напомним, предыдущая атака беспилотников на Москву - 6 августа - была также успешно отбита средствами ПВО, а вот неделей ранее 29 июля, а также 24 июля вовремя отбить атаку не удалось. В результате пострадали здания высоток в микрорайоне Москва-Сити, ещё одно здание на Комсомольском проспекте. Не обошлось без пострадавших.

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Однако, самым резонансным ударом по Москве стало попадание дрона в резиденции Путина в Кремле, которое зафиксировано 3 мая 2023 года.

Украинские беспилотники ударили по резиденции Путина в Кремле — Пресс-служба