Москва и Киев опровергли сообщения о грядущих переговорах о «мире по линии фронта»

Опубликовано: 11.10.2024 12:41 , Обновлено: 11.10.2024

В Москве и Киеве опровергли заявления о подготовке сторон к мирным переговорам и готовности остановить военные действия по нынешней линии фронта. Информация о грядущих переговорах последние несколько дней активно циркулировала в западных СМИ.

Украина сменила “цели войны”?

Такую информацию, в частности, озвучила газета Financial Times. Автор её редакционной колонки на днях, ссылаясь на собственные источники и “переговоры за закрытыми дверями” заявил, что в Вашингтоне, в некоторых западных столицах и Киеве “сменились настроения: от решимости, что война может закончиться только с изгнанием российской армии с территории Украины, к вынужденному признанию, что лучший шанс на будущее - это переговорное урегулирование, которое сохранит большую часть страны”.

По словам автора статьи, пересмотреть “цели войны” западных союзников Украины вынудили не только затянувшиеся военные действия, но и обострение ситуации на Ближнем Востоке. Как следствие, утверждает автор, в кулуарах уже ведутся неофициальные переговоры о сделке, которая бы позволила Москве “сохранить фактический контроль примерно над одной пятой частью Украины”. Одновременно с этим, заявили в Financial Times, самой Украине якобы дадут возможность присоединиться к НАТО или “обеспечат эквивалентными гарантиями безопасности” для последующего восстановления и интеграции с ЕС.

“Манипуляции” и “чёрт из табакерки”

В Министерстве иностранных дел Украины подобные заявления назвали “манипуляцией” и заявили о неприемлемости никаких “уступок агрессору за счет собственного суверенитета и территориальной целостности”.

“Единственным реалистичным путем для восстановления всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира для Украины была и остается Формула мира, основанная на уважении Устава ООН и императиве полного восстановления территориальной целостности Украины в пределах международно признанных границ”, - подчеркнули в МИД.

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Там в очередной раз заявили, что “никаких договоренностей об Украине без Украины” быть не может, и призвали западные страны и международные организации “не подпитывать иллюзии и аппетиты” Москвы.

В свою очередь глава российского МИД Сергей Лавров заявления о подготовке переговоров “мира по линии фронта” также опроверг, заявив, что никаких серьёзных предложений по урегулированию конфликта с Украиной пока не поступало. По его словам, когда такие переговоры будут вестись, это будет “видно на земле и в практических шагах политиков”.

“А пока на земле мы видим, как наши вооруженные силы последовательно решают поставленные задачи, а в заявлениях политиков пока ничего серьезного мы не обнаружили”, - заявил Лавров, отметив, что подобные спекуляции в СМИ появляются периодически, “как чёрт из табакерки”.

“Доведём дело до конца”

Он также озвучил “неизменную позицию России” по войне в Украине, озвученную в июне 2024 года президентом России. Тогда Владимир Путин пообещал, что Москва прекратит огонь и сядет за стол переговоров лишь тогда, когда Киев выведет свои войска с оккупированных Россией территорий и публично заявит об отказе от намерений вступить в НАТО.

“Наша позиция предельно четко изложена и мы доведем дело до конца”, - резюмировал Лавров.

Ранее Telegraf.news рассказал, что Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что война России и Украины может быть закончена за 15 дней. По мнению главы европейской дипломатии, именно столько продержится украинская армия без финансовой и практической поддержки со стороны западных союзников Киева.

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А президент Сербии Александр Вучич озвучил пессимистичный прогноз относительно будущего военного конфликта между Россией и Украиной. По его мнению, война затянется на десятилетие и закончится мирным урегулированием “по корейскому сценарию”.

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