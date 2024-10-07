«Но хотим ли мы этого?» - Боррель рассказал, как закончить войну в Украине «за 15 дней»

Опубликовано: 07.10.2024 14:56 , Обновлено: 07.10.2024

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что война России и Украины может быть закончена за 15 дней. По мнению главы европейской дипломатии, именно столько продержится украинская армия без финансовой и практической поддержки со стороны западных союзников Киева.

Отвечая на вопрос о том, как положить конец затянувшейся войне России и Украины, Боррель в интервью испанской газете 20 Minutos заявил, что “многие люди хотят, чтобы война закончилась как можно скорее, в первую очередь - сами украинцы”. Однако, подчеркнул еврокомиссар, важен не только сам факт окончания военных действий, но и то, как именно закончится конфликт.

“Если мы перестанем поддерживать Украину, через 15 дней война закончится и Путин достигнет своих целей. Но хотим ли мы этого для украинцев и для безопасности самих себя, европейцев?” - задался вопросом Боррель.

По его словам, западные союзники Киева “должны сделать всё возможное” для того, чтобы переговоры с российским руководством можно было вести “на условиях, благоприятных для суверенитета и территориальной целостности Украины” - тогда, “когда придёт время”.

Отметим, что Боррель был среди тех, кто призывал страны ЕС и США разрешить использовать поставляемые Киеву вооружения для ударов по российской территории.

Боррель призвал союзников снять ограничения на вооружения для украинского наступления в Курской области

Ранее Telegraf.news рассказал, что президент Сербии Александр Вучич в конце сентября этого года озвучил пессимистичный прогноз относительно будущего военного конфликта между Россией и Украиной. По его мнению, война затянется на десятилетие и закончится мирным урегулированием “по корейскому сценарию”.

Президент Сербии предрёк Украине 10 лет войны и финал «по корейскому сценарию»