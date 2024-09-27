Президент Сербии предрёк Украине 10 лет войны и финал «по корейскому сценарию»

Опубликовано: 27.09.2024 12:57 , Обновлено: 27.09.2024

Президент Сербии Александр Вучич озвучил пессимистичный прогноз относительно будущего военного конфликта между Россией и Украиной. По его мнению, война затянется на десятилетие и закончится мирным урегулированием "по корейскому сценарию".

Такую картину Вучич обрисовал в интервью телеканалу TV Informer. Отвечая на вопрос о том, каким, по его мнению, может быть мирное соглашение между Киевом и Москвой, президент Сербии обратил внимание на то, что, говоря о мире, “все на самом деле говорят о “своём мире”, то есть том, как одержать победу над противником”.

“Никто этого не скрывает”, - заявил Вучич, выразив уверенность в том, что пока “никакого мира быть не может” из-за того, что у русских, по его словам, “сейчас есть психологическое преимущество на поле боя”.

Сербский лидер упрекнул Киев и его западных союзников в том, что те “недооценили российскую армию”, что, по его мнению, “было ужасно глуп”.

“Они показали, что они жестче, чем все ожидали”, - заявил Вучич, уточнив, что речь идёт в том числе и об экономике.

Вучич согласился назвать Россию агрессором, но рассказал, с чем Сербия «никогда не согласится». Почти

Он также высказал предположение о том, что итоговый мир будет заключён по уже достигнутым разграничительными линиями, как это произошло в своё время в ходе конфликта между Северной и Южной Кореей. До тех пор, по словам Вучича, “за каждую деревню и за каждый город будет борьба”. Она, по оценке политика, “продлится 10 лет без каких-либо решений”.

Ранее Telegraf.news рассказал, что летом Вучич в интервью швейцарской газете Die Weltwoche выразил “абсолютную уверенность” в том, что “через короткий промежуток времени” мир “ждёт настоящая катастрофа” из-за войны в Украине. По его словам, обострение конфронтации произойдёт уже осенью 2024 года.

Президент Сербии предрёк миру «настоящую катастрофу» из-за войны в Украине через 3-4 месяца