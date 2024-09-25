Генсек ООН предупредил, что война в Украине может перекинуться на другие страны
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш во вторник, 24 сентября, на заседании Совета безопасности ООН предостерёг страны от дальнейшей эскалации украинского конфликта. Он констатировал, что пока войне между Россией и Украиной "не видно конца", и выразил опасение, что конфликт "грозит перекинуться на другие страны".
Генсек ООН призвал обе стороны конфликта “срочно разорвать порочный круг насилия” и “положить конец страданиям” людей в обеих странах.
Гутерриш повторил свою позицию о том, что вторжение России на украинские территории в феврале 2022 года является “явным нарушением” основных принципов ООН, в том числе, принципа уважения суверенитета всех государств-членов организации.
При этом он решительно осудил любые нападения на мирных жителей и гражданскую инфраструктуру, обратил внимание на растущее число украинских беженцев, которое, по подсчётам ООН, уже достигло почти 10 млн человек, а также на усиливающийся гуманитарный кризис в стране. По словам Гутерриша, в гуманитарной помощи в Украине сейчас нуждаются порядка 15 млн человек.
Генеральный секретарь ООН также выказал опасения по поводу того, что продолжение этой войны “ещё больше усилит глобальную напряженность и разногласия”.
“Мы должны остановить страдания и разорвать цикл насилия — ради народа Украины, народа России и всего мира”, - процитировало Гутерриша агентство Anadolu.
Ранее Telegraf.news рассказал, что на заседании Совбеза ООН 13 сентября постоянный представитель России в ООН Василий Небензя заявил, что если страны Запада снимут ограничения для Киева на применение дальнобойного оружия по территории России, это будет означать прямую войну с Москвой. Небензя попросил “не забывать об этом и думать о последствиях”.
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