Генсек ООН предупредил, что война в Украине может перекинуться на другие страны

Опубликовано: 25.09.2024 08:42 , Обновлено: 26.02.2025

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш во вторник, 24 сентября, на заседании Совета безопасности ООН предостерёг страны от дальнейшей эскалации украинского конфликта. Он констатировал, что пока войне между Россией и Украиной "не видно конца", и выразил опасение, что конфликт "грозит перекинуться на другие страны".

Генсек ООН призвал обе стороны конфликта “срочно разорвать порочный круг насилия” и “положить конец страданиям” людей в обеих странах.

Гутерриш повторил свою позицию о том, что вторжение России на украинские территории в феврале 2022 года является “явным нарушением” основных принципов ООН, в том числе, принципа уважения суверенитета всех государств-членов организации.

При этом он решительно осудил любые нападения на мирных жителей и гражданскую инфраструктуру, обратил внимание на растущее число украинских беженцев, которое, по подсчётам ООН, уже достигло почти 10 млн человек, а также на усиливающийся гуманитарный кризис в стране. По словам Гутерриша, в гуманитарной помощи в Украине сейчас нуждаются порядка 15 млн человек.

Генеральный секретарь ООН также выказал опасения по поводу того, что продолжение этой войны “ещё больше усилит глобальную напряженность и разногласия”.

“Мы должны остановить страдания и разорвать цикл насилия — ради народа Украины, народа России и всего мира”, - процитировало Гутерриша агентство Anadolu.

Ранее Telegraf.news рассказал, что на заседании Совбеза ООН 13 сентября постоянный представитель России в ООН Василий Небензя заявил, что если страны Запада снимут ограничения для Киева на применение дальнобойного оружия по территории России, это будет означать прямую войну с Москвой. Небензя попросил “не забывать об этом и думать о последствиях”.

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