Минобороны США рассказали, на какую сумму выделили Украине новые ракеты HIMARS и Javelin

Опубликовано: 21.11.2024 09:46 , Обновлено: 21.11.2024

Администрация президента США Джо Байден 20 ноября объявила о выделении Украине дополнительной помощи "для удовлетворения критических потребностей в области безопасности и обороны". Как заявили в Министерстве обороны США, это уже 70 транш военной помощи, которую администрация Байдена выделяет Киеву из запасов американского военного ведомства с августа 2021 года.

В Пентагоне заявили, что новый пакет помощи выделили по распоряжению президента, чтобы «предоставить Украине дополнительные возможности для удовлетворения её самых насущных потребностей». По оценке Минобороны, стоимость передаваемого украинской стороне вооружения оценивается в общей сложности в 275 млн долларов .

В новый пакет американской помощи вошло следующее вооружение:

боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем HIMARS;

артиллерийские боеприпасы калибров 155 мм и 105 мм;

60-мм и 81-мм минометные снаряды;

беспилотные летательные аппараты;

ракеты с системой оптического слежения (TOW);

противотанковые комплексы Javelin и АТ-4;

стрелковое оружие и боеприпасы;

подрывное оборудование и боеприпасы;

средства защиты от химических, биологических, радиологических и ядерных веществ;

запасные части, вспомогательное оборудование, а также прочие услуги, обучение специалистов и транспортировка.

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Байден предложил списать Украине 4,6 млрд долларов долга

Кроме того, администрация Байдена проинформировала Конгресс США о своих планах списать Украине 4,65 млрд долларов долга. Об этом 21 ноября сообщило агентство Bloomberg, ссылаясь на официальное письмо президентской администрации, попавшее в распоряжение журналистов.

В письме речь идёт о том, чтобы списать Киеву половину кредита, выделенного в размере 9 млрд долларов в рамках дополнительного пакета помощи на общую сумму в 60 млрд долларов, одобренного в апреле этого года.

Списание долга Государственный департамент США в письме Конгрессу назвал шагом, “отвечающим национальным интересам США и их партнеров по ЕС, G7+ и НАТО”.

Впрочем, пока неясно, удастся ли уходящему с поста президента Байдену осуществить этот план. По данным Bloomberg, против него уже высказался сенатор от Республиканской партии Рэнд Пол, который уже заявил о своём намерении сорвать голосование в Сенате, чтобы “не дать администрации Байдена переложить ответственность за долг Украины на американский народ”.

Ранее Telegraf.news рассказал, что на днях премьер-министр Дании Метте Фредериксен сообщила о передаче Украине шести истребителей F-16. По ее словам, это была первая партия, премьер заверила, что будут ещё.

«И потом будет еще партия» — Дания передала Украине 6 истребителей F-16

А немецкая газета Bild на днях написала, что Германия решила поставить Украине 4000 “инновационных боевых дронов с технологиями ИИ” (искусственного интеллекта) и что первые из них уже используют на фронте “в реальных условиях”.

Германия решила поставить Украине 4000 боевых дронов Helsing с технологиями ИИ – Bild