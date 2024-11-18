Германия решила поставить Украине 4000 боевых дронов Helsing с технологиями ИИ – Bild

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Опубликовано: 18.11.2024 19:17 , Обновлено: 18.11.2024

Немецкая газета Bild 18 ноября написала, что Германия решила поставить Украине 4000 "инновационных боевых дронов с технологиями ИИ" (искусственного интеллекта) и что первые из них уже используют на фронте "в реальных условиях".

По информации издания, с декабря начнется массовая поставка этого “нового засекреченного супероружия” из Германии: по несколько сотен дронов Helsing в месяц. Как сообщила газета, немецкая компания в области искусственного интеллекта Helsing заключила в сентябре 2024 года контракт с Министерством обороны Украины на поставку 4000 беспилотников.

“Эти дроны — не обычные управляемые человеком «камикадзе», а высокотехнологичные летательные аппараты с искусственным интеллектом. В профессиональной среде они заслужили прозвище Mini-Taurus”, - написала Bild.

Фото: Bild

По ее информации, дроны Helsing оснащены программным обеспечением, которое делает их “практически невосприимчивыми” к российскому подавлению системой GPS.

“Дрон как бы сам анализирует местность, используя тысячи ориентиров, чтобы определить свое местоположение. Это помогает оператору сохранять курс даже в сложных погодных условиях или разрушенных зонах. Когда цель найдена и оператор ее подтверждает, дрон самостоятельно поражает цель”, - рассказал неназванный источник Bild из оборонной отрасли Германии.

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По его словам, эти беспилотники способны поражать цели даже при потере радиосвязи, если солдат задаст команду заранее. “Их точность значительно выше по сравнению с полностью управляемыми вручную боевыми дронами”, - заявил источник.

По информации BILD, дальность действия немецких дронов в четыре раза больше, чем у обычных украинских камикадзе-дронов. Цену одного беспилотника газета не назвала, но указала, что она “значительно ниже”, чем у американских аналогов (Switchblade 600 - около 100 тыс. евро) или российских (Zala Lancet — 35 тыс. евро).

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«Я очень рад, что именно сейчас начинается поставка этих ударных дронов с ИИ. Это оружие позволит украинским вооруженным силам наносить удары по высокоприоритетным российским военным целям, например, командным пунктам или логистическим объектам», - заявил министр обороны Германии Борис Писториус в интервью Bild.

Ранее Telegraf.news писал, что зарубежные СМИ со ссылкой на свои источники сообщили, что Франция и Великобритания вслед за США разрешили удары вглубь России дальнобойным оружием. Речь идет о ракетах SCALP и Storm Shadow. Ранее издание New York Times заявило, что Джо Байден разрешил Украине удары по России дальнобойными ракетами ATACMS.

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