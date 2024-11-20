"И потом будет еще партия" - Дания передала Украине 6 истребителей F-16

Опубликовано: 20.11.2024 09:55 , Обновлено: 28.01.2025

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен сообщила 19 ноября о передаче Украине шести истребителей F-16. По ее словам, это была первая партия, премьер заверила, что будут еще.

“Шесть было доставлено. Это была первая партия”, - сказала Фредериксен на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.

Всего Дания планирует передать ВСУ 19 этих истребителей. “И потом еще будет партия, и еще одна следующая партия”, - пообещала датский премьер.

По ее словам, Дания обязалась выделить 8,5 млрд евро на помощь Украине в сфере безопасности. В 2025 году планируют выделить 1,75 млрд евро. “И не сомневайтесь, что наша поддержка долгосрочная”, - заверила Фредериксен, передали ее слова украинские СМИ.

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К слову, ранее Telegraf.news писал, что еще в июле государственный секретарь США Энтони Блинкен при выступлении на публичном форуме НАТО в Вашингтоне сообщил, что Дания и Норвегия начали поставку истребителей F-16 в Украину. Эту информацию тогда подтвердили в Белом доме.

“Я рад сообщить, что прямо сейчас, пока мы говорим, осуществляется передача Киеву F-16, которые поступят из Дании и Нидерландов”, - сказал 10 июля Блинкен.

«Прямо сейчас» — Госсекретарь США Блинкен сообщил, что истребители F-16 уже летят в Украину из Дании и Норвегии

А о том, что Нидерланды и Дания передадут Украине эти американские истребители, стало известно еще в августе 2023 года. Тогда, кстати, датский премьер Фредериксен и говорила, что это будет 19 самолетов F-16. Нидерландская сторона точное число не называла, тогдашний премьер-министр страны Марк Рютте рассказал, что всего у Нидерландов 42 таких истребителя, но не было решения, передадут все 42 или меньше.