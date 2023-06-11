Минобороны РФ приказало всем вагнеровцам перейти под его командование
Министерство обороны России издало приказ, согласно которому все «добровольческие отряды» РФ обязаны подписать контракт с военным ведомством. Касается это и ЧВК Вагнера.
Подписать контракт с минобороны РФ обязаны до 1 июля 2023 года, говорится в приказе, который подписал Сергей Шойгу.
На сайте минобороны РФ пояснили, что это, по их мнению, «придаст добровольческим формированиям необходимый правовой статус».
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По сути, все «добровольческие отряды» обязали легализоваться (формально частные военные компании в России запрещены). Ранее в минобороны РФ заявляли, что в России действует больше 40 таких формирований.
Тг-канал Sota предположил, что этим приказом Минобороны хочет подчинить себе в том числе и ЧВК Вагнера, который находится в статусе добровольческого формирования. За время войны в Украине основатель этого ЧВК Евгений Пригожин неоднократно публично критиковал Минобороны РФ и лично Сергея Шойгу. Так, в первые месяцы 2023 года Пригожин несколько раз обвинил Минобороны в отказе выдавать боеприпасы:
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