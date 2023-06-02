«Хватит тебе орать» - бойцы Кадырова «забили стрелку» Пригожину

Опубликовано: 02.06.2023 09:51 , Обновлено: 02.06.2023

Депутат Государственной думы России от Чечни Адам Делимханов прокомментировал заявление главы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгения Пригожина о работе чеченского спецназа «Ахмат». Делимханов предложил ему "решить вопросы лицом к лицу", а не посредством видеообращений в интернете. В ответ Пригожин предложил "состыковать" бойцов "Ахмата" и "Вагнера" - в телеграм-канале.

Поводом для возмущения чеченского депутата стало, вероятнее всего, заявление Евгения Пригожина в одном из его видеообращений о том, что у «Ахмата» нет задачи «освободить всю ДНР».

На это заявление Адам Делимханов подчеркнул, что чеченский спецназ “всегда выполняет все задачи, которые поставлены верховным главнокомандующим”, а Пригожин “и не должен этого понимать”. Этот вопрос Делимханов предложил Пригожину обсудить лично, “лицом к лицу”.

“Если тебе что-то непонятно, ты в любое время можешь связаться, обозначить место и время, мы тебе объясним”, - говорится в его заявлении, опубликованном в телеграм-канале. Он также упрекнул Пригожина в том, что тот “превратился в блогера”, а не командующего ЧВК, и призвал обсуждать такие вопросы за пределами интернет-пространства.

“Хватит тебе болтать, кричать, орать. Говори место, где увидимся, как говорил Рамзан Ахматович, и мы лицом к лицу любой вопрос решим”, - резюмировал Делимханов.

“Как мужчина с мужчиной встретимся и то, что у нас есть – выскажем”

Заявления Пригожина также прокомментировал председатель парламента Чечни Магомед Даудов. Он подчеркнул, что о задачах и возможности «Ахмата» «в зоне проведения специальной военной операции (СВО)» проинформировано непосредственно российское военное руководство, а все вопросы, которые возникают по этому поводу у главы ЧВК “Вагнер” он предложил ему обсудить “при личной встрече”.

“Локацию скинь – в любое время, в любом месте, как мужчина с мужчиной встретимся и то, что у нас есть – выскажем. И если будут другие предложения – тоже никаких проблем, обсудим”, - заявил Даудов.

Пригожин отреагировал на предложения чеченских депутатов, заявив, что в его словах не было “ничего предосудительного” и подчеркнув, что “все участники этой дискуссии прекрасно знают мои в том числе закрытые специальные телефоны и имеют возможность со мной связаться”.

Он также объявил о создании нового телеграм-канала, в котором предложилруководящим офицерам и деятелям “Ахмат” “состыковаться” там с командирами ЧВК “Вагнер” и выразить там свою точку зрения, высказать свои претензии, чтобы решить все недоразумения.

Напомним, ранее Пригожин заявил, что в ходе “денацификации”, ради которой, по его словам, была объявлена специальная военная операция (СВО), Россия превратила Украину в “нацию, которая известна во всем мире”, а ВСУ — “в одну из сильнейших армий мира”.

Россия «превратила Украину в одну из сильнейших армий мира» — Пригожин

На днях он также очень эмоционально отреагировал на атаку беспилотников по Москве, обвинив Минобороны России в провале как обороны Москвы, так и в бездействии при наступлении в зоне СВО.

«Твари вонючие» — Пригожин записал обращение к Минобороны РФ