"На полпути к Мариуполю" - ВСУ прорвали две линии обороны россиян? Эксперты оценили итоги контрнаступления

🕵️ Неофициально

Опубликовано: 11.06.2023 11:37 , Обновлено: 11.06.2023

В Запорожской и Донецкой областях Украины продолжается контрнастулпении ВСУ. Хотя официальный Киев не распространяется о положении дел на южном фронте, эксперты на основании публикуемых с линии столкновений видео и фото выяснили, как далеко продвинулись украинские бригады. Оценки западных и российских специалистов резко разошлись.

Австрийский эксперт Том Купер 11 июня сообщил со ссылкой на российские же источники, что за последние дни южный фланг украинского наступления продвинулся до населенного пункта Красная поляна (для ориентировки: это примерно на полпути к Мариуполю).

Том Купер посоветовал подождать всем 3-4 дня до официального подтверждения. “Конечно, по стандартам социальных сетей, “ничего не произошло, пока не подтверждено фотографиями и видео”. Поэтому давайте останемся (крайне) осторожными и терпеливыми (еще на 3-4 дня) и просто покажем прилагаемый кадр из видео, на котором видно, как выжившие бойцы 291-го гвардейского мотострелкового полка (ВС РФ) бегут в направлении Старомайорска”, - попросил он.

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“…и игнорируйте тот факт, что это означает частичный крах 1-й линии и проникновение во 2-ю линию российской обороны (и это на одном из их наиболее защищенных секторов)…”, - сделал вывод австрийский военный эксперт. По его словам, что-то подобное произошло и на участке фронта в районе Угледара.

“Это может показаться циничным, но с этой точки зрения широко разрекламированные “тяжелые потери” (в технике, а не в войсках) трех украинских бригад во время “прорывной части операции” - сослужили свою службу”, - напомнил Том Купер.

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А свою очередь, эксперты Tendar, отслеживающие и геолоцирующие видео и фото с фронта, сообщили, что “почти вся передовая линия обороны российской армии в районе Великой Новоселки протяженностью около 20 км была уничтожена”.

“Украинские войска освободили Нескучное и Новодонецкое. Основываясь на видеозаписях с российского беспилотника, мы знаем, что украинские войска уже действуют дальше на юг, отбивая атаки российских войск в Сторожево и небольшой деревне Благодатное, расположенной неподалеку”, - сообщили там.

Россия “заранее вскрыла планы противника”

В свою очередь, российский военкор Игорь Гиркин, по прозвищу Стрелков, утверждает, что россияне отбили все попытки ВСУ наступать.

“Обороняющаяся сторона заблаговременно вскрыла планы противника и приготовилась к отражению его наступления”, - заявил он.

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“В первые трое суток наступления ВСУ не смогли прорвать даже первую линию обороны… ВСУ не демонстрируют гибкости (пока, по крайней мере) в своих действиях - “бьются лбом” в одно и тоже место”, - написал Стрелков.

По его мнению, “вероятность решительной победы ВСУ с каждым днем - всё меньше, а не больше… Даже при максимальном успехе ВСУ на Мелитопольском направлении - им удастся добиться не больше, чем насколько-то “продавить” наш фронт”, - спрогнозировала он.

Напоминаем, что в условиях “тумана войны” невозможно оперативно проверить сообщения сторон.