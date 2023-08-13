Российский военный корабль открыл огонь, чтобы остановить гражданское судно в Черном море

Опубликовано: 13.08.2023 15:43 , Обновлено: 13.08.2023

13 августа российский военный корабль произвел предупредительные выстрелы по грузовому судну под флагом Палау в юго-западной части Черного моря. Это первый случай, когда Россия обстреляла торговое судно, двигающееся в Украину.

“Капитан сухогруза не отреагировал на просьбу остановиться для досмотра на предмет перевозки запрещенных грузов, - написало в Telegram Министерство обороны России. - Чтобы заставить судно остановиться, с российского военного корабля был открыт предупредительный огонь из автоматического стрелкового оружия”.

По данным министерства обороны России, затем корабль остановился и позволил инспекционной группе спуститься с вертолета на борт.

Напомним, что в прошлом месяце Россия вышла из черноморской зерновой сделки, которая позволила Украине продолжать экспорт сельскохозяйственной продукции через Черное море. Москва заявила, что все корабли, направляющиеся в украинские воды, потенциально могут перевозить оружие.

В ответ Украина заявила, что будет рассматривать все суда, направляющиеся в российские порты Черного моря, как потенциальные военные цели.

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После этого она атаковала один из российских нефтетанкеров морским дроном.

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А 4 августа Украина опубликовала прибрежное уведомление, в котором объявила акватории шести российских портов в Черном море (Анапа, Новороссийск, Геленджик, Туапсе, Сочи и Тамань) опасными для гражданских суден из-за войны.