В Украине и Турции не подтвердили версию Минобороны РФ об инциденте с сухогрузом в Черном море

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Опубликовано: 14.08.2023 07:46 , Обновлено: 14.08.2023

Ни в Украине, ни в Турции официальные лица и ведомства не смогли подтвердить версию инцидента с сухогрузом «Сукра Окан» в Чёрном море, озвученную 13 августа Министерством обороны России. Межу тем, в интернете появилось видео якобы с борта грузового судна, которое, по заверениям российского оборонного ведомства, принудительно остановили военные и провели его досмотр.

По данным Минобороны России, инцидент в Чёрном море произошёл около 06:40 13 августа. Патрульный корабль Черноморского флота России «Василий Быков» якобы вынудил сухогруз «Сукра Окан» под флагом Палау,следовавший в порт Измаил в Одесской области, открыв предупредительный огонь в его сторону. После этого, как утверждали российские военные, на сухогруз высадился десант с вертолета Ка-29, который удалился после досмотра.

По соцсетям разлетелось видео, на котором якобы проводится досмотр того самого сухогруза “Сукра Окан”:

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Тем не менее, спустя сутки после инцидента подтверждения версии Минобороны России не смогли предоставить ни украинская, ни турецкая (на борту “Сукра Окан” находился экипаж именно этого государства) стороны. Более того, по заявлению специалистов OSINT-проект InformNapalm, данные объективного контроля и заявления моряков одного из судов, наблюдавших за самим инцидентом с расстояния, никакого “успешного осмотра судна” и предупредительных выстрелов по нему не было.

Турецкие СМИ крайне негативно восприняли заявление российского Минобороны, а в Украине Россию обвинили в нарушении норм международного морского права. В частности, советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк обвинил российскую сторону в “пиратстве”, “попытке введения каперского права” и “преступлении против гражданских судов третьей страны в акватории других государств”.

Вице-премьер Украины, министр инфраструктуры Александр Кубраков, обвинив Россию в “терроре в Черном море” и “откровенном пренебрежении прав черноморских государств на свободное судоходство и прав иностранных судов на мирный проход территориальными водами прибрежных стран”, подчеркнул при этом, что кроме заявления самой российской стороны иных подтверждений инцидента у Украины нет.

“Украина не может подтвердить достоверность изложенной информации. Однако сам факт спекуляции вокруг суда с целью запугивания и препятствования движению торговых судов является грубым нарушением Россией норм международного права”, - заявил Кубраков.

Тем не менее, во избежание провокаций, капитанам судов, направляющимся в украинские порты или обратно, Украина рекомендовала держаться максимально близко к побережью северо-западной части Черного моря и по возможности оставаться у территориальных вод Турции, Румынии и Болгарии.

По данным BBC, инцидент, вероятнее всего, произошёл вблизи турецкого побережья, поэтому власти Турции пообещали провести расследование.

Напомним, ранее в Министерстве обороны России заявили, что 13 августа российский военный корабль произвел предупредительные выстрелы по грузовому судну под флагом Палау в юго-западной части Черного моря. Это первый случай, когда Россия обстреляла торговое судно, двигающееся в Украину.

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