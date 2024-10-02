Израиль пригрозил разбомбить "ядерные объекты" в Иране

Опубликовано: 02.10.2024 15:28 , Обновлено: 02.10.2024

Израильское руководство готовится к полномасштабной региональной войне и "в течение нескольких дней" планирует нанести "существенный удар" в отчет на массированную ракетную атаку, которую осуществил Иран накануне. Такую информацию распространили израильские СМИ, ссылаясь на собственные анонимные источники в правительстве. По словам тех, целью ответного удара Израиля могут стать нефтедобывающие предприятия и другие стратегические объекты Ирана, в том числе, ядерные.

Так, издание Axios написало, что Израиль и Иран “никогда не были так близки к открытию нового и гораздо более опасного фронта в войне на Ближнем Востоке”.

Во вторник Корпус стражей исламской революции (КСИР), комментируя массированный ракетный обстрел Израиля, назвал его “операцией в рамках права на законную оборону” и предупредил руководство Израиля о том, что “на любую последующую глупость врага будет дан сокрушительный ответ”.

По словам израильских чиновников, на которых сослалось Axios, если это действительно произойдет, будут рассматриваться все варианты ответного удара, включая удары по ядерным объектам Ирана.

“Большой вопрос, как иранцы отреагируют на атаку, но мы принимаем во внимание возможность того, что они пойдут ва-банк, и это будет совсем другая игра”, — процитировало издание высокопоставленного израильского чиновника, беседовавшего на условиях анонимности.

Израильское издание The Times of Israel сообщило, что премьер-министр Биньямин Нетаньяху наметил на 2 октября отдельное совещание, на котором планируется обсудить возможные ответные меры на атаку. Экстренное заседание кабинета безопасности, организованное в правительственном бункере под Иерусалимом во вторник вечером, ничем конкретным не закончилось - Нетаньяху по его итогам лишь заявил, что Тегеран совершил «большую ошибку сегодня вечером», и поклялся, что «он за это заплатит».

Отсутствие более конкретного решения израильские политические и военные обозреватели связывают с желанием руководства старны скоординировать свои планы с властями США. Переговоры с американским президентом Джо Байденом, как сообщалось, были также запланированы на сегодня.

Тем временем верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи 2 октября раскритиковал руководство американских и европейских стран за их военное присутствие на Ближнем Востоке. В своем первом публичном выступлении после того, как Тегеран выпустил десятки баллистических ракет по Израилю, Хаменеи заявил, что их присутствие является “источником конфликтов, войн, беспокойств и вражды”. Он подчеркнул, что страны ближневосточного региона “способны самостоятельно управлять собой” и “жить вместе в мире”.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в ночь с 1 на 2 октября Иран атаковал территорию Израиля, выпустив по нему как минимум 181 баллистическую ракету. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) отчиталась о перехвате «большинства» из них, однако, не обошлось без жертв и пострадавших. Некоторые израильские политики поспешили назвать массированную атаку «объявлением войны» со стороны Ирана, а премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Тегеран «допустил большую ошибку» и пригрозил отплатить за неё.

Объявление войны? Иран обстрелял Израиль 181 ракетой