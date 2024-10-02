Объявление войны? Иран обстрелял Израиль 181 ракетой

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Опубликовано: 02.10.2024 08:26 , Обновлено: 02.10.2024

В ночь с 1 на 2 октября Иран атаковал территорию Израиля, выпустив по нему как минимум 181 баллистическую ракету. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) отчиталась о перехвате "большинства" из них, однако, не обошлось без жертв и пострадавших. Некоторые израильские политики поспешили назвать массированную атаку "объявлением войны" со стороны Ирана, а премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Тегеран "допустил большую ошибку" и пригрозил отплатить за неё.

По данным местных властей, в результате воздушной атаки погиб один человек на Западном берегу, ещё двое получили ранения в результате падения осколков. Кроме того, сообщается о разрушениях и пожарах, вспыхнувших на месте падения снарядов. Одна из ракет угодила в школу в центральном районе Израиле, к счастью, никто не пострадал, поскольку жителей Израиля заблаговременно предупредили о надвигающейся опасности сирены воздушной тревоги.

По данным израильского издания The Times of Israel, почти 10 млн человек минувшей ночью пришлось искать спасения в бомбоубежищах. Взрывы были слышны на большей части территории Израиля, от Иерусалима и Иорданской долины. Кадры работы израильской ПВО “Железный купол” появились на многочисленных видео в соцсетях.

В ЦАХАЛ заявили об “изолированных” ударах в центральном Израиле и ещё нескольких ударах на юге страны. Сообщается, что сбивать ракеты израильской армии помогали военные США, которые заранее “зафиксировали угрозу со стороны Ирана”. Израильские военные настаивают на том, что никакого серьёзного ущерба израильским ВВС нанесено не было: самолеты, ПВО и управление воздушным движением ВВС Израиля работали в штатном режиме, отчитались в ЦАХАЛ.





























Цели - авиабазы и штаб-квартира Моссад?

Между тем, Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана заявил, что целями атаки были штаб-квартира израильской службы разведки “Моссад” и две авиабазы - Неватим и Хацерим, а также стратегические радары и скопления бронетехники. Однако, израильские военные о каком-либо ущербе не сообщали.

Высокопоставленный иранский чиновник на условиях анонимности сообщил Reuters, что приказ о запуске ракет по Израилю отдал верховный лидер страны аятолла Али Хаменеи. Сам же Хаменеи, как утверждается, остается в безопасном месте.

В Иране заявили, что ракеты по Израилю выпустили в ответ на воздушные удары ЦАХАЛа по Ливану, в результате которых погибли лидер шиитской группировки “Хезболла” Хасан Насралла и бригадный генерал КСИР Аббас Нилфорушан.

“Большая ошибка” и “объявление войны”?

На заседании кабинета безопасности, которое израильское руководство провело в защищенном бункере недалеко от Иерусалима сразу же после атаки премьер-министр Нетаньяху заявил, что Тегеран совершил “большую ошибку сегодня вечером”, и поклялся, что “он за это заплатит”.

“Иранский режим не понимает нашей решимости защищать себя и нашей решимости отомстить нашим врагам,” — заявил Нетаньяху, пообещав, что “кто бы на нас ни напал — мы нападем на него”.

В свою очередь глава израильской левоцентристской партии “Авода” Яир Голан заявил, что ракетная атака Ирана является “объявлением войны”, но добавил, что Израилю “не следует торопиться” с ответом.

“Необходимо сделать так, чтобы действия против Ирана были скоординированы с американцами и региональными силами, чтобы ответ был абсолютно точным и эффективным”, - заявил Голан.

Схожу позицию озвучил депутат Кнессета от партии “Национальное единство” Бени Ганц, который заявил, что Израиль “обладает всеми ресурсами” для нанесения удара по Ирану, и правительство “может действовать решительно и со всей силой, пользуясь полной поддержкой” депутатов.

«Хезболла» выбрала преемника убитого Насраллы. Что о нём известно?

Ранее Telegraf.news рассказал, что на прошлой неделе ЦАХАЛ сообщила о ликвидации в Ливане нескольких лидеров шиитской террористической группировки «Хезболла», в том числе, генсека партии Хасана Насраллы, а 1 октября объявила о начале “ограниченных, локализованных и целенаправленных наземных рейдов” против “Хезболлы” на юге Ливана. Впрочем, документальных подтверждений ввода израильских войск в Ливан до сих пор не было.

Израильская армия начала «ограниченную наземную операцию» против «Хезболлы» на юге Ливана