"Мешает добиться настоящей победы Израиля" - Лидер оппозиции вышел из Военного кабинета Нетаньяху

Опубликовано: 10.06.2024 11:44 , Обновлено: 10.06.2024

Лидер израильской оппозиции Бенни Ганц вечером 9 июня объявил о выходе из состава Военного кабинета, куда он вошёл после начала войны с ХАМАС осенью прошлого года. По словам министра, действующий премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху "мешает добиться настоящей победы". Вслед за Ганцом в отставку также подал министр Военного совета и бывший начальник штаба израильской армии Гади Айзенкот.

Выйти из состава Военного кабинета Бени Ганц пригрозил месяц назад, фактически предъявив ультиматум Нетаньяху и потребовав выработать четкую стратегию в отношении сектора Газы и решительной борьбы с террористами группировки ХАМАС.

Объявляя о своём уходе, Бени Ганц заявил, что эти требования Нетаньяху фактически проигнорировал, а “судьбоносные стратегические решения”, в том числе, относительно действий израильской армии в секторе Газа, “принимаются с колебаниями и отсрочками из-за политических соображений”. Выход из коалиции оппозиционный министр назвал “сложным и мучительным решением”, но заверил, что принял его “на благо Государства Израиль”, сообщило издание The Times of Israel.

Как отметило агентство Reuters, уход центристской партии Ганца из коалиции не будет представлять непосредственной угрозы правительству Нетаньяху и всё же может иметь серьезные последствия.

“В результате Нетаньяху придётся полагаться на сторонников жесткой линии, а стране грози бесконечная война в Газе и возможная эскалация боевых действий с ливанской “Хезболлой”, - озвучили свои прогнозы политические обозреватели Reuters.

Как повлиял уход Ганца на соотношение сил в правительстве?

Несмотря на то, что коалиция Нетаньяху по-прежнему контролирует большинство в израильском парламенте - 64 из 120 мест - действующему премьеру теперь теперь придется в большей степени полагаться на политическую поддержку ультранационалистических партий. Между тем, как отметили политические обозреватели, их лидеры “разозлили Вашингтон еще до войны” и с тех пор не раз призывали к полной израильской оккупации сектора Газа, что может спровоцировать эскалацию конфликт на Ближнем Востоке.

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Отметим, что Нетаньяху уже призвал Бени Ганца пересмотреть свое решение о выходе из Военного кабинета, подчеркнув, что в условиях “экзистенциальной войны на нескольких фронтах”, которую, по его словам, сейчас ведет Израиль, “не время отказываться от коалиции — сейчас время объединить силы”.

Несмотря на эти призывы о выходе из Военного кабинета вслед за лидером израильской оппозиции уже объявили как минимум два военных руководителя: в отставку подали министр Военного совета и бывший начальник штаба израильской армии Гади Айзенкот и командир израильской дивизии по Газе Ави Розенфельд.

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Айзенкот, в частности, заявил, что Военный кабинет “долгое время был лишен возможности принимать ключевые решения, которые были необходимы для реализации целей войны и улучшения стратегического положения Израиля”, а в обсуждения плана действий израильской армии в секторе Газа, по его словам “проникли внешние соображения и политика”.

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Решение лидера оппозиции также поддержал другой оппозиционный политик Яир Лапид, который назвал решение Бени Ганца “оправданным и важным”. Как и Ганц, он высказался за проведение досрочных парламентских выборов, которые Нетаньяху категорически отказывается проводить до окончания войны в секторе Газа.

“Пришло время заменить это экстремистское и несостоятельное правительство правительством, которое восстановит безопасность народа Израиля, вернет заложников домой, восстановит экономику и восстановит международное положение Израиля”, - заявил по этому поводу Лапид.

Ранее Telegraf.news рассказал, что 5 июня премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху заяви, что Израиль готов к “чрезвычайно мощным действиям” на севере, на границе с Ливаном, где в последнее время резко обострились боевые действия между Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) и военизированной ливанской шиитской организации “Хезболла”.

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