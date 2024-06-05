Израиль решил начать войну в Ливане? Нетаньяху предупредил о «чрезвычайно мощном» ответе на атаки «Хезболлы»

Опубликовано: 05.06.2024 14:46 , Обновлено: 05.06.2024

Израиль готов к "чрезвычайно мощным действиям" на севере, заявил в среду, 5 июня, премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху. К более решительным действиям на границе с Ливаном, где в последние дни существенно обострились боевые действия между Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) и военизированной ливанской шиитской организации "Хезболла", израильское правительство ранее призвал министр национальной безопасности Итамар Бен Гвир.

Во время официального визита в Кирьят-Шмону на границе с Ливаном Нетаньяху заявил, что Израиль не будет “сидеть сложа руки”, глядя на того, “кто причиняет нам вред”. В этот приграничный город израильский премьер приехал, чтобы лично проинспектировать ситуацию в регионе, где ранее на этой неделе вспыхнули крупные пожары, вызванные атаками ракет и беспилотников “Хезболлы”, сообщило местное издание The Times of Israel.

В свою очередь начальник штаба ЦАХАЛа генерал-лейтенант Герци Халеви накануне заявил, что Израиль близок к принятию решения относительно практически ежедневных атак “Хезболлы” на север Израиля в условиях войны в секторе Газа.

“Мы атакуем уже восемь месяцев, и “Хезболла” платит очень, очень высокую цену. В последние дни она увеличила свои силы, и после очень хорошей подготовки мы готовы перейти к наступлению на севере”, — заверил Герци Халеви, подчеркнув, что израильские власти “приближаются к моменту принятия решения” о необходимости переходить в атаку.

Вечером во вторник, 4 июня, был созван Военный кабинет Израиля, чтобы обсудить последние события на границе с Ливаном. Всё это происходило на фоне критики израильского правительства за неспособность обеспечить безопасность в регионе после долгих месяцев конфликта.

Так, министр национальной безопасности Итамар Бен Гвир после визита в Кирьят-Шмону и оценки ситуации с представителями пожарных и спасательных служб, а также встречи с сотрудниками местной полиции и мэром Авихаем Штерном опубликовал видео, в котором потребовал от руководства страны перейти к более жестким военным действия в Ливане.

Израиль «включил» Железный купол, чтобы отбить атаку десятков ракет из Ливана

Бен-Гвир назвал недопустимым тот факт, что израильская земля постоянно “находится под обстрелом” и местным жителям “причиняют вред, а люди вынуждены эвакуироваться”, в то время как “в Ливане тихо”.

“Ттеперь задача ЦАХАЛа – уничтожить “Хезболлу”. Они [нас] здесь сжигают. Все опорные пункты “Хезболлы” должны быть сожжены, они должны быть уничтожены. Война!” - категорично высказался министр.

Израиль в стратегической ловушке?

Как отметили политические обозреватели израильской газеты Haaretz, сейчас власти Израиля оказались “в стратегической ловушке” на севере.

“Израиль оказался неспособным заставить “Хезболлу” прекратить огонь, пока продолжаются боевые действия в секторе Газа, в то время как ливанская организация сумела создать своего рода “зону безопасности”, лишенную жителей, на территории Израиля, несмотря на то, что понесла гораздо большие потери, чем ЦАХАЛ”, - пояснил обозреватель Амос Харель, рассказывая о вынужденной эвакуации жителей севера страны, вынужденных жить под постоянными обстрелами с территории Ливана.

По данным издания, в настоящее время Кирьят-Шмона и его окрестности оказался практически опустошён и “постоянно находится в состоянии готовности к нападению”.

В Администрации США настаивают на том, что подписание соглашения о прекращении огня и возвращении заложников, до сих пор удерживаемых в секторе Газа, позволит немедленно прекратить огонь и на севере Израиля.

Ливан готовится к полномасштабной войне с Израилем уже в июне?

Наим Кассем, заместитель генерального секретаря “Хезболлы”, заявил во вторник телеканалу “Аль-Джазира”, что его организация не заинтересована в полномасштабной войне, но и не боится ее, если Израиль ее начнет.

Газета Haaretz процитировала доктора Шимона Шапиру, эксперта по “Хезболле”, по словам которого шиитская организация, несмотря на понесенные потери, не считает, что проигрывает войну. Более того, “Хезболла”, по словам эксперта, ясно дала понять, что “готова усилить огонь, чтобы помочь ХАМАСу добиться уступок от Израиля в переговорах по соглашению на юге”.

Тем временем связанное с “Хезболлой” ливанское новостное издание “Аль-Ахбар” сообщило, что Великобритания предупредила Ливан, что Израиль начнет в середине июня крупномасштабное наступление, масштабы и продолжительность которого неизвестны, и посоветовало Бейруту “принять необходимые меры для ведения войны”.

По данным издания, спикеру ливанского парламента Набиху Берри, союзнику “Хезболлы”, на прошлой неделе специальный посланник США Амос Хохштейн сообщил, что США намерены продолжить переговоры “для достижения решения” на израильско-ливанской границе и добиваться прекращения огня в Газе, после чего могут быть начаты переговоры по нерешенным вопросам между Израилем и Ливаном.