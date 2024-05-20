Прокурор МУС потребовал выдать ордеры на арест премьер-министра Израиля Нетаньяху и трех лидеров ХАМАС

Опубликовано: 20.05.2024 18:37 , Обновлено: 28.01.2025

Прокурор Международного уголовного суда (МУС) Карим Хан обратился в палату предварительного производства ведомства с требованием выдать ордеры на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, министра обороны страны Йоава Галанта, а также трех лидеров ХАМАС.

Как сказано в заявлении Хана на сайте МУС, Нетаньяху и Галант “несут уголовную ответственность за военные преступления и преступления против человечности, совершенные на территории государства Палестина (в секторе Газа) по крайней мере с 8 октября 2023 года”. По информации прокурора, это:

голод среди гражданского населения как метод ведения войны,

умышленное убийство,

умышленное нападение на гражданское население,

умышленное причинение тяжких страданий, или серьезного телесного повреждения, или вреда здоровью, жестокое обращение,

истребление и/или убийство, в том числе в контексте смертей, вызванных голодом,

преследование.

“Мы заявляем, что преступления против человечности были совершены в рамках широкомасштабного и систематического нападения на палестинское гражданское население в соответствии с государственной политикой. Эти преступления, по нашей оценке, продолжаются и по сей день”, - заявил Карим Хан.

Среди доказательств - “интервью с выжившими и очевидцами, проверенные видео-, фото- и аудиоматериалы, спутниковые снимки”, рассказал прокурор.

Также в военных преступлениях и преступлениях против человечности обвинили главу ХАМАС Яхья Синвара, командира военного крыла движения Мухаммеда ад-Дейфа и главу политбюро ХАМАС Исмаила Хания. В частности, им вменяют:

убийство,

истребление,

захват заложников,

изнасилование и другие акты сексуального насилия,

пытки,

жестокое обращение,

оскорбление личного достоинства.

[info_b]Расположенный в Гааге (Нидерланды) МУС учредили на основе Римского статута, принятого в 1998 году. Израиль не ратифицировал Римский статут и не признает юрисдикцию этого суда.[/info_b]

Президент Израиля Ицхак Герцог в своем аккаунте X назвал заявление прокурора МУС Хана “скандальным”. “[Заявление] показывает, насколько система международного правосудия находится под угрозой краха. Этот односторонний шаг является антиизраильским политическим шагом, практический смысл которого заключается в усилении террористических организаций по всему миру”, - написал Герцог.

В марте 2023 года МУС выдал ордер на арест президента России Владимира Путина. Его обвинили в таком военном преступлении, как незаконная депортация детей с оккупированных территорий Украины в Россию при вторжении РФ в Украину.

Международный суд выдал ордер на арест Путина. Что это значит?