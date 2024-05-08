США приостановили поставки оружия Израилю из-за военной операции в Рафахе - Reuters

Опубликовано: 08.05.2024 08:36 , Обновлено: 08.05.2024

США на прошлой неделе приостановила поставку оружия Израилю из-за наземной военной операции в город Рафахе на юге сектора Газа. Об этом сообщило агентство Reuters, ссылаясь на неназванного высокопоставленного представителя администрации президента США Джо Байдена.

По словам чиновника, прокомментировавшего ситуацию с поставками оружия Израиля на условиях анонимности, американские власти решили приостановить поставки того оружия, которое теоретически могло использоваться Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Рафахе. В частности, он заявил, что США не поставили Израилю вовремя порядка 1800 2000-фунтовых бомб и 1700 500-фунтовых бомб, использование которых в густонаселенных городских кварталах Рафаха могло бы иметь разрушительные последствия.

Как отметило издание The Times ofi Israel, данная задержка поставок оружия произошла впервые с начала недавней эскалации между Израилем и исламистской террористической группировкой - США поставляли оружие израильским военным практически на постоянной основе с 7 октября.

Четыре источника агентства Reuters также сообщили, что поставки задержали как минимум на две недели. Среди не поставленного израильским военным оружия - высокоточные боеприпасы Joint Direct Attack Munitions производства Boeing. Когда американские власти планируют возобновить поставки, источники не сообщили.

Официальные представители Белого дома и Пентагона комментировать информацию отказались. При этом пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер подтвердила, что позиция Вашингтона относительно безопасности Израиля остаётся “железной”, признав тем не менее, что Вашингтон в эти дни проводит “жесткие, прямые разговоры с коллегами в Израиля”.

В частности, по данным The Times ofi Israel, американские партнёры Израиля выразили свою обеспокоенность по поводу закрытия контрольно-пропускного пункта Рафах. Он является одним из главных пунктов, через который доставляют гуманитарную помощь в сектор Газа. Близлежащий израильский контрольно-пропускной пункт Керем Шалом также закрыли после того, как в минувшие выходные там в результате ракетного обстрела ХАМАСа погибли четыре солдата ЦАХАЛ.

Ранее Telegraf.news сообщил, что ЦАХАЛ в ночь на вторник, 7 мая, начала наземную военную операцию в городе Рафах на юге сектора Газы. Израильские власти заявили, что предложение о перемирии со стороны исламистской террористической группировки ХАМАС “не отвечает их требованиям”, поэтому Военный кабинет одобрил продолжение наступательной операции.

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