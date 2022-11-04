Медведев рассказал, где увидел «Создателя», а где «Люцифера»

🎤 Мнение

Опубликовано: 04.11.2022 10:26 , Обновлено: 04.11.2022

Экс-президент России, заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев 4 ноября опубликовал новый странный пост, в котором написал о «Создателе», «Сатане», «своре хрюкающих подсвинков и врагах», которых нужно «отправить в геенну огненную».

Эти слова он подобрал специально ко Дню единства.

Сначала Медведев рассказал о «священной земле», которую никому не отдаст. При этом заявил, что чужие территории России не нужны.

По мнению экс-президента, сейчас против РФ воюет, как минимум, три категории:

«умирающий мир»;

«большая стая лающих собак из западной псарни»;

«разномастная свора хрюкающих подсвинков».

А вот на «друзей», которые отказались от РФ ему «плевать». Он пожелал, чтобы «их кости сгнили на чужбине».

«У нас есть возможность отправить всех врагов в геенну огненную, но не это наша задача. Мы слушаем слова Создателя в наших сердцах и повинуемся им. Эти слова и дают нам священную цель. Цель остановить верховного властелина ада, какое бы имя он ни использовал – Сатана, Люцифер или иблис. Ибо его цель – погибель», — резюмировал он.

Кстати, перед этим постом Медведев предложил расстреливать некоторых россиян и порассуждал, можно ли отменить в РФ мораторий на смертную казнь. На это отреагировали даже в Совете Федерации.

Медведев предложил расстреливать некоторых россиян

А ранее он сделал нехитрый вывод, что если Россия проиграет, то победит Украина. По его мнению, это означает, что для России есть реальная угроза распада.

«Если побеждает не Россия, то, видимо, Украина» — Медведев заявил об угрозе распада РФ

Также недавно экс-президента РФ потроллил американский миллиардер, глава Space X и Tesla Илон Маск, спросив, как дела в Бахмуте.

Илон Маск ответил Медведеву на троллинг Трасс — «Как дела в Бахмуте?»