🎤 Мнение

Опубликовано: 02.11.2022 16:28 , Обновлено: 02.11.2022

Бывший президент РФ, а сейчас зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев предложил расстреливать некоторых россиян. На это уже отреагировали в Совете Федерации.

Медведев 2 ноября написал в своем телеграм-канале длинный пост с возмущениями. По его словам, в РФ начали работать иностранные «жовто-блакитные» студенты-диверсанты (ко всему прочему еще и «уроды») совместно с россиянами. Первые, мол, подрывают железную дорогу, и устраивают «теракты», другие — поджигают военкоматы.

[info_b]Ранее СМИ писали, что в Уфе произошла серия поджогов электротрансформаторов на главной железнодорожной магистрали. Что могло привести к остановке движения поездов, например, к объектам оборонной промышленности.[/info_b]

По его мнению, дело в «насквозь отбитых мозгах». И не важно, иностранные это «отморозки» или «свои».

«Просто надо вспомнить, что во время Великой Отечественной войны с саботажниками, которые по приказу фашистских убийц вели подрывные работы в тылу, никто не цацкался. Приговор таким негодяям был один – расстрел без суда и следствия. Прямо на месте преступления», — заявил политик.

При этом Медведев ответил, что в России все еще действует мораторий на смертную казнь (в конце февраля 2022 года он предлагал его отменить). Но, по его словам, это можно исправить.

«B в рамках нынешней Конституции мораторий на смертную казнь может быть преодолен в случае необходимости при изменении правовых позиций Конституционного суда России», — резюмировал зампред Совбеза.

Что сказали в Совете Федерации?

На заявление Медведева отреагировал председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

Он заявил, что возврат к смертной казни в России при действующей Конституции невозможен, это позиция Конституционного суда РФ.

«Если побеждает не Россия, то, видимо, Украина»

Как писал Телеграф ранее, Медведев заявил, что, если Россия проиграет, то победит Украина. По его мнению, это означает, что для РФ есть реальная угроза распада.

«Если побеждает не Россия, то, видимо, Украина» — Медведев заявил об угрозе распада РФ